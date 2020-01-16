Гороскоп 16 января: Скорпионы примут важное решение, у Львов исчезнут проблемы с финансами

Восход Солнца: 08:23

Заход Солнца: 16:55

Солнце в Козероге.

Овен. Опасный, критический день. Преобразования космической энергии отрицательно скажутся на здоровье. Особенно это касается пожилых Овнов и лиц с чувствительной нервной системой. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль.

Телец. Благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Однако не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты.

Близнецы. Критический день. Вероятна ситуация, которая вынудит Вас идти на сделки с совестью во имя дела и для общей пользы. В любом случае сейчас нежелательно будет перечить начальству. Профессиональные успехи, разумеется, скажутся на материальном положении.

Рак. Сатанинский день, несущий огорчения, разочарования и обманы. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося положения. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований.

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Лев. Благоприятное расположение звезд сулит удачу в сфере профессиональной деятельности. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, Вам предстоит поездка или вас решат отправить в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет.

Дева. Посвятите этот день старшему поколению родственников – они в Вас очень нуждаются. Закрепитесь на достигнутых позициях. В первой половине месяца возможно неустойчивое финансовое положение по причине непредвиденных трат. Не принимайте предложений о легких доходах.

Весы. Магический день. Творческий потенциал значительно возрастет, а планы могут быть поддержаны новыми идеями или советами окружающих. В сфере интимных отношений вероятна нестабильность: или вы избавитесь от сомнений и получите даже больше того, что ожидали, или будете вовлечены в карусель, которая принесет усталость и разочарования.

Скорпион. День преобразования космической энергии. Любое дело потребует особенного внимания и осторожности. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. Вам предстоит принятие очень важных решений, однако скорая выгода от задуманного довольно сомнительна.

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Стрелец. Противоречивый день, несущий перемены, приключения, поездки. Возможно, вам предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет, или, наоборот, суета и попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам либо финансовым потерям.

Козерог. Пассивный день. Сегодня, как никогда, Козерогам пригодится тактика выжидания. Рекомендуется плыть по течению. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий - тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. К концу дня вы почувствуете покой и равновесие ощущений.

Водолей. Сегодня вероятен энергетический всплеск. Ваша целеустремленность положительно отразится на окончательных результатах работы, что создаст условия для воплощения в жизнь сокровенной мечты. Используйте возросшее личное обаяние для восстановления отношений с близкими людьми и коллегами.

Рыбы. Благоприятный день. Жизненный потенциал женщин-Рыб на такой высоте, что их чарам невозможно противостоять. Вы притягиваете к себе, вызываете симпатию, заставляете предлагать услуги и помощь. Все дела будут даваться Вам легко, и даже денежные проблемы на время отступят.

Астролог: Вальдемар Небоходцев