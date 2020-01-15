Правительство России подало в отставку

Обновлено: вчера23:14



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

«Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», – напомнил Медведев.

По его словам, «эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет после обсуждения, – внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей». «Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», – уточнил Медведев.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», – заявил он.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров – больше семи лет и восьми месяцев (2 тысяч 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе – 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства, сообщает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.