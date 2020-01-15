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15 января 2020, 22:42 32

Правительство России подало в отставку

Правительство России подало в отставку
Фото: tass.ru

Обновлено: вчера23:14

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

«Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», – напомнил Медведев.

По его словам, «эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет после обсуждения, – внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей». «Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», – уточнил Медведев.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», – заявил он.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров – больше семи лет и восьми месяцев (2 тысяч 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе – 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства, сообщает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Просмотров всего: 1218

#российская власть

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Как интересно!!! Козлова то, Козлова куда теперь БРОСЯТ на ПРОРЫВ?

  • 55

    55
    1 час назад

    Бодряк хотел управлять арктикой, вот туда и надо его отправить.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    те же самые и останутся

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Вот это ход лошадью!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Громко звучит "Правительство подало в отставку", но по факту просто немного привстанут и опять усядутся "с нуля" на "новые" места.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Решили к выборам 21го года устроить популистский ход.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Когда ВВП выступал, почему-то подумалось именно об этом)

    Напьюсь, ох напьюсь!!!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Noir

    Громко звучит "Правительство подало в отставку", но по факту просто немного привстанут и опять усядутся "с нуля" на "новые" места.



    "Всё верно, те же самые простихоспоти"

  • КП

    КП
    1 час назад

    Опять кто-то слишком хорошо отметил новый год. (Шутка) А с другой стороны что, вот прям вот так, ушёл в отставку и даже охранников не покусал? Что-то тут не так.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Избанное:

    "Эти уйдут, придут такие же, но к 21ому году скажут, мол, мало времени, дайте нам поработать. И эти новые ввалят деньги перед выборами, народ КУПИТСЯ"

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Трюкачи! А вы уши развесили...

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    Медведева назначили зампредом Совета безопасности

  • Amurskiy

    Amurskiy
    1 час назад

    Очередная рокировочка назревает.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Шойгу будет председателем правительства. Всё партии поддержат его кандидатуру. Хоть после этого не будут представителей ЛДПР на Амуринфо подкалывыть. Дмитрий Анатольевич в судейские уйдет. (воспоминание о будущем).

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    скорее всего, заранее всё было обговорено, роли расписаны. спектакль.

  • ASSA AMUR

    ASSA AMUR
    1 час назад

    Что то новое? хотя ,

  • 55

    55
    1 час назад

    Как говорится, все по пЕдроссовскому сценарию. Гнобящая все последние годы население Едросня в лице паганого Правительства, не причём.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Санта Барбара отдыхает, такое шоу

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Сколько здесь звучало, что Правительство Медведева в отставку, когда это произошло, моментально появились те, кто видит в этом подвох. Не Путин В.В. их отправил, а они ушли в отставку. Это свидетельствует, что они действительно зависимы не от него , а от кого-то другого, поэтому это Послание для них было очень неприятным "сюрпризом". Думаю и в Федеральном Собрании, других структурах власти те, кто заседает здесь, а видит себя за кардоном, вынуждены будут сделать выбор, с кем они, с Россией, или западными "партнёрами"?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    nerro

    скорее всего, заранее всё было обговорено, роли расписаны. спектакль.



    Анонс транзита власти.

  • Крылья

    Крылья
    1 час назад

    Фефелов ИванИзбанное:

    "Эти уйдут, придут такие же, но к 21ому году скажут, мол, мало времени, дайте нам поработать. И эти новые ввалят деньги перед выборами, народ КУПИТСЯ"


    Труш? У вас ус отклеился

  • Крылья

    Крылья
    1 час назад

    Трутнева с Силуановым надо оставить. А Васильева пусть уйдет дважды и больше не возвращается

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ольга1972

    Санта Барбара отдыхает, такое шоу.



    "Многоходовочник теперь все законы старого правительства отменит?"

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Оперативная Элла:

    Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума

    Есть обновление от 14:43 →

    Депутаты готовы срочно принять поправки в бюджет для реализации послания президента

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Для утверждения поправок в Конституцию, которые сформулировал и предложил обсудить президент Владимир Путин, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    "Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос, - сказала она "Интерфаксу". - Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего".

    В послании Федеральному собранию Путин высказал мнение, что Конституция России в изменениях не нуждается и может прослужить еще долго, но предложил обсудить ряд поправок, которые назвал "вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие".

    В частности, он предложил дать Конституции приоритет над международным правом, расширить полномочия Госдумы в назначениях премьер-министра и других чиновников правительства, изменить процедуру увольнения судей, ужесточить требования к высшим чиновникам и судьям - лишить их права иметь иностранное гражданство или вид на жительство, и некоторые другие изменения.

    По словам президента, вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

    Однако он предложил провести "голосование граждан страны" по всему пакету поправок.

    https://www.interfax.ru/russia/691275

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Привыкла на выборах колдовать"

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    51 минута назад

    Крылья

    Фефелов Иван

    Избанное:

    "Эти уйдут, придут такие же, но к 21ому году скажут, мол, мало времени, дайте нам поработать. И эти новые ввалят деньги перед выборами, народ КУПИТСЯ"



    Труш? У вас ус отклеился


    Да, он самый, в бане парится и шлёт приветы

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

    "Тоже послание передаёт форумчанам и шлёт их на ... в отставку)))?"

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    42 минуты назад

    vertex

    "Тоже послание передаёт форумчанам и шлёт их на ... в отставку)))?"



    Нет. :о) Но некоторых из тутошних он прям люто презирает.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    36 минут назад

    это фейк?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    30 минут назад

    Что то снова затеяли "браты-акробаты"?...

  • Paster

    Paster
    29 минут назад

    А самому Пу слабо в отставку?

  • anschutka

    anschutka
    17 минут назад

    Нас ждут ещё более интересные времена :)

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