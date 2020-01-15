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15января
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сегодня, 21:37 1

Послание Путина Федеральному собранию прокомментировал Александр Козлов

Послание Путина Федеральному собранию прокомментировал Александр Козлов
Фото: minvr.ru

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов прокомментировал послание президента Федеральному собранию. «Президент РФ озвучил серьезные, мотивирующие вещи, которые позволят исправить демографическую ситуацию в целом по стране и в частности в Дальневосточном округе», – заявил Александр Козлов.

Проблемы демографии на Дальнем Востоке стоят немного острее, чем в западной части страны. «Поэтому изначально все меры, каждый наш шаг направлен на исправление этой ситуации. Необходимо еще учитывать, что Дальний Восток и арктические регионы – специфические, и универсального подхода для всех субъектов придумать невозможно. Поэтому и нужны такие уникальные механизмы, как например, льготная ипотека под 2 % и "дальневосточный демографический пакет"», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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#Дальний Восток #российская власть

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  • Аликанте

    Аликанте
    14 минут назад

    да хватит уже лжи

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