Василий Орлов: президент поставил перед правительством и регионами важные социальные задачи

После оглашения послания президента Федеральному собранию губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал ключевые инициативы главы государства. Это вопросы демографии, здравоохранения, и все, что касается семей с детьми.

«Большое внимание президент уделил вопросам демографии. Сегодня действительно идет спад рождаемости по объективным причинам. Конечно, нужно государству предпринять все меры, чтобы простимулировать людей рожать и воспитывать детей. Здесь два момента, на чем акцентировал президент. Я хотел бы их повторить, они для нас очень важны: дополнительные выплаты на рождение первого, второго и последующего детей; увеличение этих выплат; утверждение впервые выплат на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей. А также вопросы бесплатного питания в школах. Все регионы до 2023 года должны внедрить систему горячего питания. Мы эту систему внедрили у себя в области в прошлом году – с октября у нас все младшие классы получают бесплатное питание. Здесь мы идем в ногу с поручениями президента. И, конечно, для нас очень важна федеральная поддержка», – отметил губернатор Амурской области.

Отдельно акцент был сделан на обеспечении местами в дошкольных учреждениях. В Амурской области в прошлом году было введено 530 мест. «В этом году мы планируем завершить строительство еще двух детских садов в Екатеринославке и Магдагачи. Эта тема у нас на особом контроле», – подчеркнул Василий Орлов.

В теме здравоохранения главный акцент был сделан на первичное звено. По словам главы региона, в Амурской области в 2020 году построят 26 ФАПов, завершатся ремонты во всех без исключения детских поликлиниках – всего их семь. «Также мы готовим проектную документацию на ремонт более крупных поликлиник», – сообщил губернатор.

«Кроме того, по теме здравоохранения мы понимаем, что только лишь вопросами ремонта проблему качественного здравоохранения не решить. Необходимо готовить кадры, врачей. Очень важное решение, которое прозвучало из уст президента – это синхронизация программ выпускников из местных вузов с потребностями региональной системы здравоохранения. У нас такой вуз есть – Амурская медицинская академия. Конечно, очень важно, что теперь квотирование на подготовку специалистов, финансирование этой подготовки из федерального бюджета будет синхронизироваться с потребностями региона», – считает глава Приамурья.

Значительную часть своего выступления президент посвятил конституционной реформе, наделением дополнительными полномочиями федерального собрания – Государственной думы и Совета Федерации. «В частности, предложению дать дополнительные полномочия по утверждению правительства, членов правительства. Это такие серьезные инициативы по реформе конституционной системы», – подытожил Василий Орлов.