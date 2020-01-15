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15января
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сегодня, 21:02 2

Министром финансов Приморского края стала экс-амурчанка Анна Харченко

Министром финансов Приморского края стала экс-амурчанка Анна Харченко
Фото: sakhminfin.ru

Министерство финансов Приморского края возглавила экс-амурчанка Анна Харченко. Она работала с губернатором Приморья в Амурской и Сахалинской областях.

Анна Харченко родилась на Украине. В 1993 году окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование». Через четыре года окончила Хабаровскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Работала в налоговой инспекции города Тында Амурской области. Возглавляла финансовое управление в этом муниципальном образовании, работала в должности заместителя мэра Тынды.

С января 2009 года Анна Анатольевна заняла должность заместителя министра финансов Амурской области. После того, как Олег Кожемяко покинул Амурскую область и стал губернатором Сахалинской области, Анна Харченко работала в министерстве финансов этого региона, и возглавила его. Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 17 января Харченко уходит по собственному желанию. Она уже вывезла личные вещи из кабинета.

Как стало известно в среду, 15 января, Анна Харченко возглавит министерство финансов Приморского края. Об этом сообщает ИА PrimaMedia, ссылаясь на источники в правительстве края.

Ранее обязанности главы министерства финансов в Приморье исполняла Ольга Коваль.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Амурская область - кузница кадров!!! (Сарказм!)

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    https://forum.sakh.com/?sub=1787359

    Да что она то видела в своей амурке? Разбазарили весь бюджет и свалили.

    светася 18:56 2 Ответить #

    Ну если хорошо подумать то амурку она с кон довела до дефолта.

    [анонимная 15952] 20:15 3

    Ещё ежемесячная соточка к пенсии ушла из бюджета области.

    [анонимный 75591] 17:20 4 1

    Хату пусть вернет обратно. Или уже в собственность оформила

    ПДРЖЗГЛ 16:13 6 1 Ответить #

    Хата наверняка в каком-нибудь элитном доме?

    [анонимная 13643] 17:23 Ответить #

    ну не в хрущевке ясен пень.

    ПДРЖЗГЛ 17:48 Ответить #

    Тише ты, вдруг хата уже приватизирована и продана?

    Дорожник 17:03 Ответить #

    не мелочись

    VasNet 16:32 Ответить #

    А прокурорские рядом для чего:чтоб не убежала или друзья-приятели?

    Иван8 16:03

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