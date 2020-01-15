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Министр соцзащиты Приамурья: социальный блок вопросов в послании президента – на первом месте

Министр соцзащиты Приамурья: социальный блок вопросов в послании президента – на первом месте
Фото: amur.info

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Послание имеет социальную направленность и декларирует ряд позитивных изменений в жизни общества.

Послание прокомментировала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

«Социальный блок вопросов в послании президента – на первом месте. Для нас, представителей органов соцзащиты, это очень значимо, – сказала Наталья Киселева. – Президент указал на тесную связь мер соцподдержки с благосостоянием населения, в частности, речь идет о семьях, где воспитываются дети. Это не просто новые меры и усиление старых, это новый шаг в социальной политике государства. Программа материнского капитала будет не только продлена, но и расширена – теперь серьезные, большие выплаты начнутся с первого ребенка, а с рождением третьего малыша семьи смогут решить жилищный вопрос».

По словам Натальи Викторовны, важна и текущая поддержка семей с небольшим доходом, вплоть до того, как ребенок достигнет семи лет – школьного возраста.

«Отметил президент сегодня и значимость социального контракта. Приамурье не является пилотным регионом по части предоставления гражданам социального контракта. Всего по стране таких регионов восемь. Но действенный механизм такой соцподдержки граждан мы применяем и будем продолжать эту практику – пока в рамках адресной помощи. Ее, к слову, в 2019 году получили более 700 амурских семей. Президент отметил, что социальный контракт должен сказаться на благосостоянии семьи – человек может использовать средства на получение нужного образования, дальнейшего трудоустройства. Пока же социальный контракт на уровень бедности, действительно, как сказал глава государства, не влияет. Но позволяет закрыть острые проблемы семьи – выплатить долги за ЖКУ, отремонтировать проводку и печь в жилом деревянном доме, где растут дети, а значит, возможно, предотвратить трагедии. На сегодняшний день это было уже хорошо! А завтра будем двигаться дальше», – заключила министр.

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#областная власть #российская власть #соцзащита

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