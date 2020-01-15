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Путин: Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения

Путин: Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения
Фото: ria.ru

Впервые в истории Россия никого не догоняет в сфере вооружений и обладает такой техникой, которая пока недоступна другим ведущим государствам мира. Об этом в среду, 15 января, сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества всем странам мира. «Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме», – подчеркнул Путин.

Как сообщает «Российская газета», глава государства также указал на достигнутый страной прорыв в области военных технологий. «Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот – другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», – сказал Путин.

Он отметил, что обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед, но призвал не почивать на лаврах и не расслабляться, а идти вперед, внимательно наблюдать и анализировать то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. «Сегодня мы так и делаем», – считает он.

«Надежная безопасность создает основу для мирного, прогрессивного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом и социальном росте», – заключил глава государства.

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#российская власть

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Комментарии
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    1 час назад

    Прямо распирает православно - христианская гордость - мы убиваем качественнее остальных! Спасибо, Вова!

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Зарплаты и пенсии нищенские, но зато ракеты наши огого.Как все это достало.

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