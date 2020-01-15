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Василий Орлов: перед нами поставлены большие задачи по обеспечению кадрами лечебных учреждений

Василий Орлов: перед нами поставлены большие задачи по обеспечению кадрами лечебных учреждений

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о том, как в регионе выполняются задачи президента. В среду, 15 января, глава государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем Путин уделил внимание сфере здравоохранения.

«Задачи по подготовке и привлечению кадров для лечебных учреждений, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, выполняются в Приамурье. Ранее эта тема неоднократно поднималась на встречах с гражданами в разных районах области. Только за 2019 год 35 амурских медиков отправились работать в районы Приамурья. Привлечь их работать в село удается благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В этом году планируем направить 70 миллионов рублей на предоставление компенсаций для 30 врачей и 10 фельдшеров, готовых работать в селе. Для придания наибольшего стимула с 2020 года размер единовременных выплат увеличился вдвое – 2 миллиона рублей врачам и 1 миллион рублей фельдшерам. За все время программы "Земский доктор" на работу в районы Приамурья отправились почти 380 врачей», – сообщил Василий Орлов.

Кроме того, президент отметил необходимость в ординатуре вузов установить почти 100-процентное целевое обучение по самым дефицитным направлениям. «В Приамурье этот показатель в 2019 году увеличился и достиг 40 %. Среди 135 выпускников Амурской медакадемии, поступивших в этом году на первый курс ординатуры, 55 заключили договоры с медицинскими организациями Приамурья на целевое обучение. Специальностями, лидирующими по количеству человек, набранных на обучение по программам ординатуры, стали хирургия – 14, анестезиология-реаниматология – 12, терапия – 11, дерматовенерология – 10, неврология – 9 человек. К слову, именно эти специалисты сегодня наиболее востребованы в региональном здравоохранении», – отметил губернатор Приамурья. По его словам, специалисты, подготовленные Амурской государственной медакадемии, востребованы не только в родном регионе, но и в медучреждениях Сахалинской области, Камчатского и Хабаровского краев, Карелии.

«Перед нами стоят большие задачи не только по обеспечению кадрами, но и созданию современных условий работы для них – в 2020 году планируем построить 26 ФАПов, закупить 16 передвижных врачебных амбулаторий. Будет проведен капитальный ремонт в рамках бережливого производства семи детских поликлиник, Тындинской больницы. В 2020 году завершится реконструкция женской консультации в Свободном, а также отделения реанимации областной больницы, – продолжил глава Приамурья. – В 2019 году проведен капитальный ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы и капитальный ремонт Свободненской поликлиники. Строители уже приступили к возведению участковой больницы в Стойбе Селемджинского района».

Новшеством 2020 года в сфере здравоохранения станет внедрение единого регистра льготных категорий граждан, в том числе работа с аптеками, осуществляющими отпуск лекарственных препаратов в режиме онлайн, сообщает правительство Амурской области.

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#здоровье #областная власть #образование #российская власть

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Комментарии
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  • 55

    55
    1 час назад

    Это лизнул или громко в то, что ни кто не поверит, сказал?

  • invv

    invv
    1 час назад

    Сначала "оптимизировали" все подчистую, а теперь выражать озабоченность.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Эти люди в какой стране, не говоря уже про регион, живут??? ГДЕ выполняется "повеления царя"? Одно из двух, или В.О. принимает вещание руководства минздрава за "чистую монету", или он не ведает, что творится со здравоохранением в районах, по крайней в глубинке, где сокращение коек, происходит регулярно. Одним словом... "Дооптимизируемся"!

  • Oldlord

    Oldlord
    52 минуты назад

    Смешно звучит заголовок, учитывая наличие в Благовещенске медицинской академии.

  • invv

    invv
    49 минут назад



    Oldlord , сегодня, 21:27

    Смешно звучит заголовок, учитывая наличие в Благовещенске медицинской академии.



    Да тут многое смешно звучит.

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