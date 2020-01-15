Василий Орлов: перед нами поставлены большие задачи по обеспечению кадрами лечебных учреждений

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о том, как в регионе выполняются задачи президента. В среду, 15 января, глава государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем Путин уделил внимание сфере здравоохранения.

«Задачи по подготовке и привлечению кадров для лечебных учреждений, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, выполняются в Приамурье. Ранее эта тема неоднократно поднималась на встречах с гражданами в разных районах области. Только за 2019 год 35 амурских медиков отправились работать в районы Приамурья. Привлечь их работать в село удается благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В этом году планируем направить 70 миллионов рублей на предоставление компенсаций для 30 врачей и 10 фельдшеров, готовых работать в селе. Для придания наибольшего стимула с 2020 года размер единовременных выплат увеличился вдвое – 2 миллиона рублей врачам и 1 миллион рублей фельдшерам. За все время программы "Земский доктор" на работу в районы Приамурья отправились почти 380 врачей», – сообщил Василий Орлов.

Кроме того, президент отметил необходимость в ординатуре вузов установить почти 100-процентное целевое обучение по самым дефицитным направлениям. «В Приамурье этот показатель в 2019 году увеличился и достиг 40 %. Среди 135 выпускников Амурской медакадемии, поступивших в этом году на первый курс ординатуры, 55 заключили договоры с медицинскими организациями Приамурья на целевое обучение. Специальностями, лидирующими по количеству человек, набранных на обучение по программам ординатуры, стали хирургия – 14, анестезиология-реаниматология – 12, терапия – 11, дерматовенерология – 10, неврология – 9 человек. К слову, именно эти специалисты сегодня наиболее востребованы в региональном здравоохранении», – отметил губернатор Приамурья. По его словам, специалисты, подготовленные Амурской государственной медакадемии, востребованы не только в родном регионе, но и в медучреждениях Сахалинской области, Камчатского и Хабаровского краев, Карелии.

«Перед нами стоят большие задачи не только по обеспечению кадрами, но и созданию современных условий работы для них – в 2020 году планируем построить 26 ФАПов, закупить 16 передвижных врачебных амбулаторий. Будет проведен капитальный ремонт в рамках бережливого производства семи детских поликлиник, Тындинской больницы. В 2020 году завершится реконструкция женской консультации в Свободном, а также отделения реанимации областной больницы, – продолжил глава Приамурья. – В 2019 году проведен капитальный ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы и капитальный ремонт Свободненской поликлиники. Строители уже приступили к возведению участковой больницы в Стойбе Селемджинского района».

Новшеством 2020 года в сфере здравоохранения станет внедрение единого регистра льготных категорий граждан, в том числе работа с аптеками, осуществляющими отпуск лекарственных препаратов в режиме онлайн, сообщает правительство Амурской области.