Мэр Благовещенска: это было одно из самых сильных посланий Федеральному собранию
Послание президента России Федеральному собранию прокомментировала мэр Благовещенска Валентина Калита. «Это было одно из самых сильных посланий Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию за все годы его руководства страной», – сказала глава столицы Амурской области.
«Глава государства объявил о многих серьезных изменениях в политической системе страны. Его выступление, в первую очередь, социально ориентированное. Значительное внимание было уделено вопросам повышения качества жизни, уровня доходов граждан. Демография, семейные ценности, здравоохранение, образование, социальное обеспечение – именно эти направления находятся сегодня в центре внимания государства. Выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет, увеличение маткапитала, выплаты за первого ребенка, поддержка учителей, студентов, строительство школ, дошкольных учреждений, учреждений допобразования. Уверена, что эти и многие другие озвученные президентом меры создадут необходимые условия для нового качественного витка развития страны», – сказала Валентина Калита.
Она также подчеркнула, что со своей стороны администрация Благовещенска делает и будет продолжать делать все, чтобы выполнить поставленные Владимиром Путиным задачи по повышению качества жизни благовещенцев.
Это касается строительства, благоустройства, образования, социальной поддержки. «В качестве примера: в нашем городе, как и во всей Амурской области, уже действует программа обеспечения горячим питанием школьников 1–4 классов, о необходимости которой говорил президент. В течение последнего времени многие наши усилия были направлены на выполнение майских указов президента 2012 года. Так за последние годы увеличилась заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования и работников культуры. Сейчас перед нами стоит задача повысить заработную плату работникам муниципальных учреждений, на которых не распространялись указанные повышения. Впереди у нас еще много работы, и я уверена, что совместно с жителями Благовещенска и представителями ветвей власти всех уровней мы непременно выполним все без исключения задачи, поставленные нашим президентом», – подытожила мэр Благовещенска.
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