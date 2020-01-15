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15января
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сегодня, 19:57 23

Мэр Благовещенска: это было одно из самых сильных посланий Федеральному собранию

Мэр Благовещенска: это было одно из самых сильных посланий Федеральному собранию

Послание президента России Федеральному собранию прокомментировала мэр Благовещенска Валентина Калита. «Это было одно из самых сильных посланий Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию за все годы его руководства страной», – сказала глава столицы Амурской области.

«Глава государства объявил о многих серьезных изменениях в политической системе страны. Его выступление, в первую очередь, социально ориентированное. Значительное внимание было уделено вопросам повышения качества жизни, уровня доходов граждан. Демография, семейные ценности, здравоохранение, образование, социальное обеспечение – именно эти направления находятся сегодня в центре внимания государства. Выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет, увеличение маткапитала, выплаты за первого ребенка, поддержка учителей, студентов, строительство школ, дошкольных учреждений, учреждений допобразования. Уверена, что эти и многие другие озвученные президентом меры создадут необходимые условия для нового качественного витка развития страны», – сказала Валентина Калита.

Она также подчеркнула, что со своей стороны администрация Благовещенска делает и будет продолжать делать все, чтобы выполнить поставленные Владимиром Путиным задачи по повышению качества жизни благовещенцев.

Это касается строительства, благоустройства, образования, социальной поддержки. «В качестве примера: в нашем городе, как и во всей Амурской области, уже действует программа обеспечения горячим питанием школьников 1–4 классов, о необходимости которой говорил президент. В течение последнего времени многие наши усилия были направлены на выполнение майских указов президента 2012 года. Так за последние годы увеличилась заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования и работников культуры. Сейчас перед нами стоит задача повысить заработную плату работникам муниципальных учреждений, на которых не распространялись указанные повышения. Впереди у нас еще много работы, и я уверена, что совместно с жителями Благовещенска и представителями ветвей власти всех уровней мы непременно выполним все без исключения задачи, поставленные нашим президентом», – подытожила мэр Благовещенска.

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#городская власть #российская власть

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Чо, так сильно послал?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    full

    Чо, так сильно послал?



    "Ни о чем"

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Сейчас тут запутинцы налетят , пуканы рвать будут в лохмотья за Анператора

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    В чем сила Брат....?

  • Arbitr

    Arbitr
    2 часа назад

    Себе то не забудете повысить, что можно и не можно! А я ИП и мне уже пипец, за-ли повышением налогов!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    foxik62

    Сейчас тут запутинцы налетят , пуканы рвать будут в лохмотья за Анператора



    "Без анператора им в нормальном обществе только дворы подметать доверили бы, если бы они прошли отбор"

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    В каждом выступлении царя, на протяжении всего его царствования, одно и тоже, про повышение качества жизни, уровня доходов граждан. И тут же заявляет, что реальные зарплаты населения, всё ещё низкие...

  • 55

    55
    1 час назад

    fullЧо, так сильно послал?


    Действительно, что же в буквальном смысле всех там вместе с собой не ПОСЛАЛ в... Иного разумного решения там не видно.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    Яровая прям текла во время выступления

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    У меня вопрос нашему неизбранному горожанами мэру: А бабочки у Вас в животе не порхали во время выступления?

  • Инфинити78

    Инфинити78
    1 час назад

    Очередное бла-бла-бла...а впрочем, ничего нового.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Что он там говорил про отсутствие у первых лиц государства и федеральных министров иностранного гражданства или вида на жительства???... Поступят так, как с бизнесменами, мол среди новых граждан Мальты, нашлись тезки, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов...

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    обещали поднять вопрос о повышении РЕАЛЬНЫХ зарплат и пенсий-и где это?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Аликантеобещали поднять вопрос о повышении РЕАЛЬНЫХ зарплат и пенсий-и где это?


    Скажи спасибо, что ещё раз не повысили возраст выхода на пенсию.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    едросня полгода будет умиляться президентом-оргазм испытывать как Яровая

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Лизнула.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    full

    Чо, так сильно послал?



    Послал в Москве, а проняло аж на ДВ

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Короче, будет Госсовет управлять, а Император его бессменным папой , как Туркменбаши. Как сладка власть ...

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    59 минут назад

    Вот лично для себя ничего "сильного" не услышала!

    Очередная раздача пособий из бюджета.

    Где рабочие места??? Где повышение минимальной зарплаты до 50 тыщ???

    Нет зарплат - нет развития ЧПшников и в целом экономики.

    Как прожить на 10 тыщ - ответа нет

  • Oldlord

    Oldlord
    48 минут назад

    full

    Чо, так сильно послал?



    Дальше, чем обычно. )

  • Флегматичный

    Флегматичный
    26 минут назад

    foxik62

    Сейчас тут запутинцы налетят , пуканы рвать будут в лохмотья за Анператора



    Да кому вы, двупроцентные, сдались, метать перед вами бисер!

  • Аликанте

    Аликанте
    19 минут назад

    запутинцы узурпировали власть и плевать хотели на народ

  • anschutka

    anschutka
    1 минута назад

    Флегматичный

    foxik62

    Сейчас тут запутинцы налетят , пуканы рвать будут в лохмотья за Анператора



    Да кому вы, двупроцентные, сдались, метать перед вами бисер!



    О, а вот и представитель большинства объявился. Кстати, говорят что большинство (95%) - идиоты

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