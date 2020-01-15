Послание президента Федеральному собранию прокомментировал председатель амурского заксобрания

В числе почти полутора тысяч собравшихся в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве послание президента Федеральному собранию выслушал председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

«Первое, на чем сконцентрировал наше внимание Владимир Путин – социальная поддержка семьи. Программу предоставления материнского капитала предложено продлить до 2026 года, дать право получить его уже при рождении первенца, а за второго ребенка увеличить его размер до 616 тысяч. Плюс при появлении в семье третьего ребенка предоставлять выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Конечно, такие инициативы нельзя не поддержать», – высказался Логинов.

Еще одно важное поручение президента касалось обеспечения горячим питанием школьников с первого по четвертый классы. «По всей стране. А ведь в Амурской области, как помните, эта программа уже реализуется – с октября 2019 года», – отметил председатель амурского заксобрания.

Также, как сообщало ИА «Амур.инфо», учителя начнут получать доплату в 5 000 рублей за классное руководство. В стране появится доступный интернет с бесплатным траффиком при использовании социально значимых отечественных интернет-сервисов. А также комплекс доступных для всего мира архивных материалов по Второй мировой войне. «Согласен с президентом, что Россия обязана защитить правду о победе над фашизмом», – подчеркнул Логинов.

Предложения о внесении изменений в Конституцию РФ Вячеслав Логинов назвал интересными. «К примеру, о том, чтобы запретить высшим должностным лицам в России иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», – написал Логинов в своем инстаграм-аккаунте.

«В целом послание Федеральному собранию получилось крайне социально ориентированным. Думаю, это важно как для жителей Амурской области, так и для всей страны в целом», – подытожил председатель Законодательного собрания Амурской области.