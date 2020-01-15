Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:47 1

Послание президента Федеральному собранию прокомментировал председатель амурского заксобрания

Послание президента Федеральному собранию прокомментировал председатель амурского заксобрания
Фото: instagram.com

В числе почти полутора тысяч собравшихся в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве послание президента Федеральному собранию выслушал председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

«Первое, на чем сконцентрировал наше внимание Владимир Путин – социальная поддержка семьи. Программу предоставления материнского капитала предложено продлить до 2026 года, дать право получить его уже при рождении первенца, а за второго ребенка увеличить его размер до 616 тысяч. Плюс при появлении в семье третьего ребенка предоставлять выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Конечно, такие инициативы нельзя не поддержать», – высказался Логинов.

Еще одно важное поручение президента касалось обеспечения горячим питанием школьников с первого по четвертый классы. «По всей стране. А ведь в Амурской области, как помните, эта программа уже реализуется – с октября 2019 года», – отметил председатель амурского заксобрания.

Также, как сообщало ИА «Амур.инфо», учителя начнут получать доплату в 5 000 рублей за классное руководство. В стране появится доступный интернет с бесплатным траффиком при использовании социально значимых отечественных интернет-сервисов. А также комплекс доступных для всего мира архивных материалов по Второй мировой войне. «Согласен с президентом, что Россия обязана защитить правду о победе над фашизмом», – подчеркнул Логинов.

Предложения о внесении изменений в Конституцию РФ Вячеслав Логинов назвал интересными. «К примеру, о том, чтобы запретить высшим должностным лицам в России иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», – написал Логинов в своем инстаграм-аккаунте.

«В целом послание Федеральному собранию получилось крайне социально ориентированным. Думаю, это важно как для жителей Амурской области, так и для всей страны в целом», – подытожил председатель Законодательного собрания Амурской области.

Просмотров всего: 281

#заксобрание #российская власть

распечатать


Власть 1

Послание Путина Федеральному собранию прокомментировал Александр Козлов
Общество 1

Василий Орлов: президент поставил перед правительством и регионами важные социальные задачи
Общество

Министр соцзащиты Приамурья: социальный блок вопросов в послании президента – на первом месте
Власть 2

Путин: Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • google_Андрей Смирнов

    google_Андрей Смирнов
    11 минут назад

    Народ чужой на этом празднике жизни https://televizorus.com/rossija_24

    Сколько ж можно выходить с посланиями? Народ уже так далеко послан, что вылезать из этой ямы потребуется не одно десятилетие!!! Все его слова пустой пшик, 20 лет у власти и не одного закона, что бы народ сказал ему спасибо!!!

    Делают вид что их заботит благосостояние граждан, их низкие доходы) Вы сначала отмените пенсионную реформу, снизьте цены на бензин, сделайте образование бесплатным и медицину тоже, тарифы ЖКХ снизьте, налоговую нагрузку понизьте, производство в стране восстановите а то Китайское барахло заколебало, Цены в магазинах не под свои карманы регулируйте и исходите из реальных доходов граждан) а не очки втирайте нам. Народ то прозревать начинает, слава богу) P.S. Ничто не вечно под луной....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь