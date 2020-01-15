Никто не хочет быть фашистом: в Приамурье готовятся к масштабной реконструкции

До 1 февраля военно-патриотический клуб «Мотопатриот» принимает заявки на участие в масштабных реконструкциях, которые будут посвящены 75-летию Великой Победы. Первая пройдет 9 мая, вторая – 22 июня и третья – в сентябре.

В программе «Простые вопросы» руководитель клуба Василий Семенов рассказал о том, как можно принять участие в этом мероприятии.

«Некоторые сегодня говорят, что немцы пришли освободить нас. Очень горячие споры идут на эту тему. Много нелепых таких разговоров. Так вот реконструкция боев Великой Отечественной войны направлена на то, чтобы показать, к чему все шло, как это было страшно. Есть хороший фильм "Мы из будущего", там современные парни попадают в военное прошлое и переживают те события. Это очень показательно», – объясняет Василий Семенов.

Первую подобную реконструкцию клуб уже проводил в прошлом году под Марково. Тогда собралось много участников и зрителей. В этом году для того, чтобы стать участником, необходимо иметь военную форму того времени. «Мы уже начали принимать заявки. Самое интересное, что большая часть желающих – это девушки. Жалко, что парней мало. Мы очень нуждаемся в парнях, нормальных, адекватных, здравых», – удивляется Василий.

Кроме того, у организаторов возникли проблемы с «противником». «Я сделал акцент на советских солдат, а воевать-то не с кем. В "немцы" никто не идет, и дорого это. Чтобы одеться в нашего солдата без оружия – это 15 тысяч, если одеться в немецкую форму, то это 100 тысяч. В Хабаровске очень хороший "вермахт", но они нарасхват», – говорит Василий.

Записаться на участие, а также найти всю информацию о предстоящем событии можно в инстаграм-аккаунте клуба @motopatriot.