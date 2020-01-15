Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию. По окончании мероприятия глава Приамурья прокомментировал послание Путина. Президент рассказал о расширении пакета мер социальной поддержки семьи, который положительно отразится на демографии страны.

«Владимир Владимирович Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию озвучил поручение о введении бесплатного питания для школьников начальных классов по всей стране. Финансирование будет идти из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Хочу отметить: в Амурской области эта мера поддержки уже действует. С 1 октября все учащиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели из областного бюджета изначально выделили 54 миллиона рублей», – сказал губернатор Василий Орлов.

С 1 ноября 2019 в области увеличили расходы на это направление. Сейчас в южных районах предусмотрено 25 рублей на ребенка, в северных – 35. «Но это не последнее увеличение, мы намерены рассмотреть вопрос с учетом районирования. У нас должны быть группы территорий с градацией как по географическому положению (северные, южные, центральные), так и по административному принципу (города или сельские поселения). Мы были готовы обеспечить это силами областного бюджета, однако с поддержкой федерального центра это сделать будет значительно легче», – отметил Василий Орлов.

В своем обращении к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин обратил внимание на обеспечение местами в детских садах детей в возрасте младше трех лет. В этом направлении существенный рывок Амурская область сделала в 2019 году. По нацпроекту «Демография» построено три детских сада: в городах Благовещенск (120 мест), Белогорск (170 мест) и селе Усть-Ивановка Благовещенского район (120 мест). Все сады пролицензированы и уже принимают детей.

Кроме того, открыт второй корпус детского сада № 9 в Свободном. Таким образом, всего в ушедшем году в Приамурье для дошкольников создано 530 мест.

В 2020 году эта работа продолжится – начнется строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в Магдагачи на 50 мест.

Кроме того, глава государства в качестве еще одной из мер поддержки семей назвал введение выплат на детей с трех до семи лет. «Эта инициатива Владимира Владимировича позитивно отразится на демографической ситуации в стране. Такая социальная поддержка улучшит финансовое положение семей в тот период, когда они особенно в ней нуждаются, - прокомментировал Василий Орлов. - Ещё одной важной мерой государственной поддержки, которая, думаю, также серьезно скажется на улучшении демографии в стране, станет увеличение материнского капитала и его выплата уже на первого ребенка».