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15января
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сегодня, 19:25 0

Размер маткапитала для семей с двумя и более детьми подняли до 616 617 рублей

Размер материнского капитала для семей с двумя и более детьми, составит 616 617 рублей. В дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

«При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей», – сказал президент.

Он также добавил, что уже принято решение – при рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита. «То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», – резюмировал Путин.

Также он напомнил, что льготную ставку ипотеки – 6 % годовых – для семей с двумя и более детьми распространили на весь срок кредита. «В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в 10 раз сразу», – отметил президент.

Еще одно важное заявление: с 2020 года материнский капитал начнут выдавать семьям, в которых родился первенец.

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#российская власть

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