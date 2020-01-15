Путин: доступ к социально значимым интернет-сервисам должен быть бесплатным

Президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил реализовать проект «Доступный интернет», чтобы у людей в стране был доступ к социально значимым российским интернет-сервисам.

По словам президента, это может стать конкурентным преимуществом России. Также Владимир Путин подчеркнул, что в 2021 году российские школы должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет.

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Елена Котейко