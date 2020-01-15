Путин предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России предложил внести изменения в главный закон страны – Конституцию Российской Федерации.

Путин напомнил, что Конституцию приняли четверть века назад. Он предложил вынести на обсуждение ряд поправок главного закона страны. «Нужно внести изменения, которые гарантируют приоритет России в международном пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров могут действовать в России только в той части, где они не противоречат нашей Конституции», – заявил президент.

На конституционном уровне необходимо закрепить обязательные требования – чтобы губернаторы, депутаты, федеральные министры и судьи не могут иметь вид на жительство и иностранное гражданство.

Кандидат в президенты России также не должен иметь иностранное гражданство не только на момент выборов, но и когда-либо ранее. Также он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет.

Также Путин заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Кроме того, в Конституции необходимо закрепить роль и статус Госсовета.

Поправки президент предложил выдвинуть на общественное обсуждение.