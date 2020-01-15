Путин: материнский капитал станут выдавать при рождении первенца

Ежегодное послание Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин начал с вопроса демографии. Путин отметил, что семьи создают малочисленные поколения девяностых. Он отметил напряженность демографического периода.

В связи с чем необходимо разбираться, с какими трудностями сталкивается многодетная семья. России необходимо выбраться из демографической ловушки и обеспечить рост численности населения страны.

Президент России заявил о том, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. «Сейчас эта программа рассчитана до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года», – сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца. Также Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года.

«При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей», – озвучил Путин.

Если доходы низкие, семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка. Это в среднем более 11 тысяч рублей. При этом в России большинство семей с низкими доходами имеют детей. «Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем по разным оценкам, порядка 70–80 % семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный», – сказал президент.

Также глава государства отметил важность вопроса приема детей в ясли. Он призвал работать по всем направлениям поддержки семьи.