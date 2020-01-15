Классные руководители в российских школах получат доплату – 5 тысяч рублей

«Классный руководитель – это воспитатель. Это федеральная функция», – напомнил президент. Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, продолжил Путин, так как речь, по его словам, идет о специалистах, которые очень важны для страны. В связи с чем классным руководителям необходима федеральная доплата в размере 5 000 рублей.

«Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет большой страной», – сказал российский лидер.

«Нужно сформировать для детей все условия, в том числе образование. Нужно помочь привести в порядок помещения школ для занятий музыкой и искусством.

Путин подчеркнул важность комфорта и качества обучения. Нужно определить число дополнительных мест в школах», – продолжил президент.

В российских школах с 1 сентября должно быть введено бесплатное качественное питание. «Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», – сказал Путин.

Он отметил, что когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.