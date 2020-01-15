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15января
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сегодня, 18:17 0

Трогательный зоопарк убрал контактную зону (видео)

Трогательный зоопарк убрал контактную зону (видео)

Благовещенский мини-зоопарк «Лапушки» закрыл контактную зону для посетителей. Если раньше можно было зайти в вольер и потрогать некоторых животных, то теперь разрешено только их кормить. Эта мера связана со вступлением в силу запрета контактных зоопарков.

До нового года в мини-зоопарке в контактную зону входили вольеры с домашними кроликами, морскими свинками, капибарой. Сейчас физический контакт с этими животными, как и с остальными дикими, запрещен. Однако, учитывая, что все питомцы зоопарка родились, выросли в неволе и порой сами тянутся к людям, сотрудники зоопарка готовы сделать небольшое исключение.

«Если животное само хочет, мы можем его достать, судим по его состоянию – если оно не беспокоится, а требует внимания. Они у нас все социальные, и лишать их контакта с людьми – тоже издевательство», – отметила экскурсовод Тамара Юрченко.

Запрет контактных зоопарков прописан в законе об ответственном обращении с животными в статье 15 пункте 4. Там сказано, что «осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается».

«Закон был нужен, но получился необдуманным и с перегибами. Общественность требует закрыть все контактные зоопарки, но кто-нибудь может ответить мне на вопрос – куда деть животных? Некоторые зоозащитники говорят, что животных нужно отдать в зоопарки, но там были свои контактные зоны. Кроме этого, с новыми требованиями по обустройству вольеров они не знают, куда деть своих животных. Мы соблюдаем закон – у нас они сытые, имеют ветеринарное обслуживание. Мы не контактный зоопарк, все требования закона выполнили», – отметила руководитель мини-зоопарка Марина Мирзаева.

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#Альфа ТВ #животные #закон

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