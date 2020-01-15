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15января
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сегодня, 17:56 0

В трех амурских заказниках завершены маршрутные учеты

В трех амурских заказниках завершены маршрутные учеты
Фото: pixabay.com

В трех заказниках Амурской области досрочно завершена «перепись лесного населения». Как и в предыдущие годы, первыми еще 2 января вышли на маршруты и уже закончили зимние учеты охотоведы Березовского заказника. Эта работа завершена также в Муравьевском и Благовещенском заказниках, близится к финалу – в заказнике Бекельдеуль.

Всего охотоведам в этом году предстоит пройти более 650 километров. Зимние маршрутные учеты стартовали 1 января и продлятся до 29 февраля. За это время специалистам предстоит пересчитать 20 охотничьих видов зверей и птиц, обитающих на территории области – от белок, горностаев и лисиц до крупных копытных. Это необходимо для уточнения численности ценных видов животных, а также оценки состояния популяций, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«В этом году для учетных работ снега вполне достаточно, в некоторых районах, например, Свободненском, его даже многовато. Так что особых сложностей мы не ожидаем. Пока учеты идут в штатном режиме», – пояснили в Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Зимние учеты ведутся по следам на снегу и личным встречам. Поэтому «перепись населения» не коснется медведей, барсуков, ондатр и енотовидных собак, которые холодное время года проводят в норах и берлогах. Их начнут считать весной.

Результаты зимних маршрутных учетов появятся ориентировочно в апреле – после объединения и корректировки всех полученных данных. Егеря и охотоведы Дирекции ведут учеты на территориях 24 заказников и природного парка, представители охотпользователей – на закрепленных угодьях, а служащие управления по охране животного мира – на общедоступных угодьях. Затем эти данные, охватывающие территорию всей области, объединяются, и специалисты управления обрабатывают их, используя специальные формулы.

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#животные #природа

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