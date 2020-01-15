Для Белогорска 2020 год вновь станет спортивным

Фото: администрация Белогорска

Более 200 спортивно-массовых мероприятий для взрослого и детского населения будет организовано на территории Белогорска в 2020 году. В управлении физкультуры и спорта сформирован календарный план соревнований.

Начальник управления Ольга Саяпина отметила, что число проведенных спортивных общегородских мероприятий зачастую по итогу года превышает планируемое в начале. В 2019 году, к примеру, проведено 243 спортивно-массовых состязания.

«Большая часть соревнований состоится в детском спорте, – рассказала Ольга Саяпина. – Это не менее 140 городских первенств, кубков, турниров. На территории города, напомню, свою деятельность ведут три спортивные школы, где развивается 17 видов спорта. В программы спортивной подготовки вовлечены более двух тысяч детей в возрасте от 5,5 до 18 лет. Тренерский состав насчитывает 38 человек».

13 января в физкультурно-оздоровительном комплексе Белогорска уже стартовало первенство города по баскетболу среди девушек. Продлится оно до 21 января. Уже с 27 января стартуют соревнования по волейболу среди юношей и девушек «Серебряный мяч».

«С календарем игр как в детском, так и во взрослом спорте можно ознакомиться на сайте белогорск.рф, в разделе “Спорт”, а также в аккаунтах учреждений спорта в социальных сетях, – добавила Ольга Саяпина. – 2020 год будет, безусловно, спортивным, насыщенным. Впереди лыжные гонки, шахматы и шашки, настольный теннис, легкоатлетические кроссы, баскетбол, стритбол и футбол среди дворовых команд, а также “Веселые старты” для воспитанников пришкольных лагерей, пионербол и “Кэс-баскет”».

На 2020 год запланировано семь чемпионатов Белогорска по баскетболу, мотокроссу, мини-футболу, малоформатному футболу, волейболу и три кубка города по хоккею с шайбой и плаванию.

«В чемпионатах и кубках могут принимать участие все желающие команды Белогорска и других территорий. Первый кубок Белогорска по хоккею с шайбой на новогодних каникулах уже принял стадион “Локомотив”. Поучаствовали в нем 4 команды. В марте состоится кубок главы Белогорска по плаванию, открытый чемпионат Белогорска по мини-футболу среди мужских команд, а также открытый чемпионат города по баскетболу среди женских команд. Февраль отметится лыжней России, всероссийским фестивалем любительских команд по хоккею “Любитель 40+”, а также соревнованиями в детском спорте», – цитирует Ольгу Саяпину пресс-служба администрации Белогорска.