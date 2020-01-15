В селе Чигири появились «умные камеры» (видео)

В селе Чигири Благовещенского района установили новые приборы слежения за дорожным движением – «умные камеры». Они анализируют состояние окружающей среды и без команды диспетчера распознают государственные регистрационные номера.

Интеллектуальное видеонаблюдение установили по улице Центральной. Всего 10 камер, из которых 7 уже функционируют. Технические характеристики приборов позволяют оператору приближать изображение, вращать камеру на 360 градусов, наклонять вверх и вниз. Камеры с легкостью распознают государственные регистрационные номера, анализируют акустическое состояние окружающей среды, реагируют на движение. О подозрительных событиях умные устройства сообщают оператору путем push-уведомлений.

Интеллектуальным видеонаблюдением в рамках проекта «Безопасный город» поселок оснастила компания «Ростелеком». Специалисты построили более 2,5 километра волоконно-оптических линий связи. Защищенные оптические каналы соединят сервер обработки данных и пульт единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечат стабильный и быстрый информационный обмен между участниками процесса.

«Село Чигири является у нас транзитным. Не хотелось, чтобы наши дороги, которые мы строим, подвергались такому быстрому разрушению, так как большегрузные автомобили, минуя город, двигаются через Чигири. Кроме монтажа интеллектуальных камер, мы планируем другие мероприятия – установить пост весового контроля, чтобы пустить транспортный поток не через село Чигири», – отметил глава Благовещенского района Евгений Седых.