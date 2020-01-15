В Усть-Ивановке открылся новый детский сад

В Амурской области открылся новый детский сад. Его построили в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Этот и два других детсада построены в Приамурье по нацпроекту «Демография». Все три дошкольных учреждения уже принимают детей.

Торжественное мероприятие детского сада в Усть-Ивановке прошло с участием первых лиц области, муниципалитета, а также родителей с детьми. Посещать его смогут 120 детей. При этом на сегодняшний день в учреждение набрано 132 ребенка – по словам заведующей, просторные помещения это позволяют.

«До открытия нового сада родителям тех дошкольников, которые еще не достигли трехлетнего возраста, было некуда определить своих детей, следовательно, мамы не могли выйти на работу раньше. Из-за этого возникали финансовые проблемы в семье. Но теперь этот вопрос полностью решен. На данный момент самому младшему воспитаннику год и два месяца, – сообщила заведующая детским садом Людмила Лимайкина. – К слову, стоит отметить, что новый сад посещают не только юные жители Усть-Ивановки, но и ребята из других сел Благовещенского и Ивановского районов».

Возведение нового учреждения обошлось в 144 миллиона рублей, это средства из бюджетов всех уровней. Ранее детский сад располагался в здании 1965 года постройки, где отсутствовали помещения для занятий спортом и музыкой, изолятор и медицинский кабинет. В новом строении общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров у детей все это есть.

Положительную оценку в день открытия сада дали родители дошкольников. «Очень хороший садик: уютный, теплый, в нем есть все необходимое для развития способностей детей и сохранения их здоровья. Новое здание сильно отличается от старого, об этом я знаю не понаслышке, туда ходил мой старший сын, – отметила жительница села Усть-Ивановка Мария Зотова. – Благодаря новому корпусу мамы получили возможность своевременно выйти на работу, что очень важно».

В рамках национального проекта «Демография» на днях были открыты детские сады в Благовещенске (на 120 мест) и в Белогорске (170 мест). Как сообщает министерство образования и науки Амурской области, в 2020 году стартует строительство двух детских садов для детей в возрасте от полтора до трех лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в поселке городского типа Магдагачи на 50 мест.