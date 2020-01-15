В районе амурского Мухино задержали две группы браконьеров с добычей

Сразу две группы браконьеров с мясом незаконно добытых косуль задержали в районе села Мухино Шимановского района. Между двумя фактами браконьерства – чуть больше недели. У нарушителей изъяли автомобили, оружие и продукцию охоты. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Первую группу нарушителей инспекторы охотнадзора задержали в ходе рейда сразу после новогодних праздников, 3 января. Автомобиль «Нива», освещая себе дорогу браконьерской лампой-фарой, выехал навстречу машине служащих управления. Обнаружив это, амурчане попытались удрать задним ходом, но полноценной погони не вышло. Вскоре «Нива» оказалась блокирована служебным автомобилем охотинспекторов.

При досмотре автомобиля в нем были обнаружены нелегальное самодельное нарезное оружие и две разделанные туши косуль. На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции.

«Двое нарушителей сумели убежать в лес и пешком добрались до села. Позднее беглецов без особого труда нашли по местам их жительства. Свою вину в незаконной охоте они не отрицали», – рассказал начальник оперативного отдела управления по охране животного мира Амурской области Алексей Жилин.

Как сообщает пресс-служба Управления, в отношении амурчан возбудили сразу два уголовных дела – по факту браконьерства и за незаконное хранение оружия. Кроме того, им придется выплатить крупную сумму компенсации за незаконно добытых косуль – самку и самца. Ущерб оценен в 320 тысяч рублей.

Второй факт браконьерства был выявлен 11 января. Автомобиль УАЗ на территории охотугодий был обнаружен по следам колес на свежей пороше. При проверке документов мужчины показали разрешение на добычу зайца в соседнем районе и зачехленное ружье с документами к нему. Однако опытные инспекторы заметили следы крови на одежде охотников, при том, что, по их словам, добыть они никого не успели.

Служащие проехали по следам УАЗа, а затем прошли пешком по свежепротоптанной тропинке и действительно обнаружили в подлеске схрон – большую груду снега, помеченную ветками. Раскопав снег, инспекторы нашли большой ящик, а в нем мясо двух косуль.

Приехавшие по вызову полицейские изъяли у подозреваемых в браконьерстве автомобиль, оружие, веревку в следах крови и прочие улики. Позднее специалисты обнаружили в лесу место разделки косуль, а также их головы и шкуры.

Обе косули оказались самками. За них браконьерам придется выплатить 400 тысяч рублей компенсации вреда, нанесенного природе. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении мужчин уголовного дела.