Яна Рудковская поскандалила с Авербухом из-за Билана

Яна Рудковская на протяжении нескольких дней упрекает Илью Авербуха в нечестности и грозится подать на него в суд. Последней каплей, по мнению продюсера, стал номер в новогодней постановке Авербуха под песню Димы Билана «Держи».

«Обожаю такие моменты! В принципе, на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких-либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек "Держи" на своем декабрьском шоу. Скоммуниздил… и в кусты. Да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего!» — цитирует Рудковскую StarHit.

Не дождавшись оправданий от Авербуха, продюсер приступила к решительным действиям. «Но я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие – до пяти миллионов рублей, увы. Мы больше месяца ждали от вас извинений, но их так и не последовало! Вы – человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы, в принципе, не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах – отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» – негодует Рудковская.

В последней фразе Рудковская пыталась осудить Авербуха за то, что он мало платит фигуристке Евгении Медведевой за участие в шоу. Несколько дней назад она высказывалась по этому поводу и негодовала от жадности прославленного фигуриста.

«По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Не все мужики выдерживают три шоу. Мы более двух шоу день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они катаются. Мог бы Илюша и накинуть спортсменам такого уровня», ­– отметила Яна.

Для совместных шоу с мужем Рудковская тоже привлекает именитых фигуристов – Юлию Липницкую, Аделину Сотникову. Их доход, по словам блондинки, в разы больше, чем у Евгении Медведевой. Кроме основной оплаты, девушки постоянно получают подарки и имеют возможность выходить на лед в одежде от кутюр.

Авербух отреагировал на язвительные замечания Рудковской. «Распространенная информация о том, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тысяч рублей за выступление не соответствует действительности. Я рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу в России. Повторюсь, еще раз – средний! И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру», – ответил фигурист на обвинения.