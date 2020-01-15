Экс-амурчанка уходит с поста министра финансов Сахалинской области

Фото: sakhalin.info

В правительстве Сахалинской области сменится министр финансов. Анна Харченко, до этого работавшая в Приамурье, уйдет в отставку с 17 января по собственному желанию. Она уже вывезла личные вещи из кабинета.

«Харченко — не тот чиновник, по которому будут плакать. Об ее уходе мечтали десятки, если не сотни человек. Она пришла в ПСО вслед за Олегом Кожемяко в январе 2016 года. До этого трудилась в Амурской области», – пишет ИА Sakh.com. И добавляет, что «на смену министру присмотрели кого-то из Москвы».

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Ольга Лопатина, ранее занимавшая должность заместителя министра. Прежний руководитель ведомства – Анна Харченко переходит на работу в правительство Приморского края.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку министра финансов и поблагодарил ее за сотрудничество. Под руководством Анны Харченко был сформирован бюджет островного региона на 2020-2022 годы, определены основные направления и приоритеты бюджетной политики на трехлетний период.

Как сообщало Амур.инфо, Анна Харченко уехала из Амурской области на Сахалин вслед за Олегом Кожемяко. В январе 2016 года она стала министром финансов Сахалина. В Приамурье Харченко работала заместителем главы аналогичного ведомства.