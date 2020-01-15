Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость
сегодня, 16:42 0

Экс-амурчанка уходит с поста министра финансов Сахалинской области

Экс-амурчанка уходит с поста министра финансов Сахалинской области
Фото: sakhalin.info

В правительстве Сахалинской области сменится министр финансов. Анна Харченко, до этого работавшая в Приамурье, уйдет в отставку с 17 января по собственному желанию. Она уже вывезла личные вещи из кабинета.

«Харченко — не тот чиновник, по которому будут плакать. Об ее уходе мечтали десятки, если не сотни человек. Она пришла в ПСО вслед за Олегом Кожемяко в январе 2016 года. До этого трудилась в Амурской области», – пишет ИА Sakh.com. И добавляет, что «на смену министру присмотрели кого-то из Москвы».

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Ольга Лопатина, ранее занимавшая должность заместителя министра. Прежний руководитель ведомства – Анна Харченко переходит на работу в правительство Приморского края.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку министра финансов и поблагодарил ее за сотрудничество. Под руководством Анны Харченко был сформирован бюджет островного региона на 2020-2022 годы, определены основные направления и приоритеты бюджетной политики на трехлетний период.

Как сообщало Амур.инфо, Анна Харченко уехала из Амурской области на Сахалин вслед за Олегом Кожемяко. В январе 2016 года она стала министром финансов Сахалина. В Приамурье Харченко работала заместителем главы аналогичного ведомства.

Просмотров всего: 162

#Дальний Восток #областная власть #финансы

распечатать


Экономика 2

Более 60 % желающих взять кредит россиян получили отказ от банков
Общество 5

В Приамурье будут повторно замерять нормативы образования ТКО для юрлиц
Происшествия 7

Выявлены новые хищения при строительстве на космодроме Восточный
Общество 10

23 ипотечных кредита по ставке 2 % выдали в Приамурье

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь