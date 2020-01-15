Наталья Некоз: свои картины я отправляю гулять по улицам

Расписанную одежду, уникальные броши-кабошоны и чувственные картины выставила в городской библиотеке искусств благовещенский мастер, художник Наталья Некоз. После того как этот художник поработает с джинсовками, рубашками и туниками, это уже не одежда, а «ходячая» картинная галерея.

На открытии персональной выставки «По ту сторону…» собрались художники, мастера декоративно-прикладного искусства, журналисты и люди, интересующиеся искусством. Художница открыла выставку в свой день рождения и тем самым исполнила давнюю мечту. Библиотека искусств, оправдывая название, переформатировала один зал под выставочное пространство. Вышло очень органично.

Интригующее название выставки Наталья объяснила так: на создание работ ее вдохновляют образы из старинных преданий, мифов, сказок и легенд.

В экспозиции было представлено более 30 работ: картины, расписанная специальными красками одежда, броши-кабошоны из керамики ручной работы, бисер, стеклярус и другое. Все они имеют необычные названия, как например, «Ундина», «Хранительница снов», «Богиня молчания».

«Я люблю вышивать броши и рисовать не только на бумаге, но и на одежде. На одежде потому, что мои работы могут увидеть множество людей на улице. Я рисую как придуманные образы, так и реальных людей», — призналась Наталья.

На одной джинсовой куртке, например, изображен человек, очень похожий на благовещенского шоумена Владаса Дедониса. Рисунок на одежду наносится специальными красками по текстилю. Стирать ее можно при режиме не больше 40 градусов, даже блестки сохраняются. Джинсовки Наталья расписывает на заказ.

«Ей, как и любому хорошему художнику, нельзя связывать руки! Я даю ей идею, а вечером уже начинают поступать эскизы. Я даю ей одежду не раздумывая, знаю: она сделает новый шедевр! Красоту нельзя прятать в квартирах, поэтому пусть в ней ходят люди. Я сама ношу вещи, расписанные Наташей. Одну ее брошь у меня за любые деньги хотела на Байкале купить парижанка, но я не отдала», — рассмеялась дизайнер одежды Александра Латышева.

Броши – отдельная тема в творчестве Натальи. Она работает с кабошонами. Это округлые обработанные камни или керамика, оплетенная стеклярусом, бисером или другим материалом. У каждой есть уникальное название.

К слову, 9 февраля в 14:00 Наталья Некоз проведет мастер-класс в «Доме Саяпина» по изготовлению брошей.

Есть еще картины, написанные акварелью и гуашью: яркие и чувственные. «Тонкие, изящные, иногда отдаленные во времени образы у Натальи. Она – романтик. Я думаю, что следующая выставка должна быть акварельной. У вас потрясающая акварель! У вас такое многоцветие, которое так нужно нам всем! Это нужно показывать на подиуме», — отметила на открытии историк, руководитель проекта «Народный экскурсовод», методист муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Елена Пастухова.

Это первая персональная выставка автора, хотя периодически Наталья Некоз участвует в общегородских выставках, а также показывает свои работы в соцсетях. Благодаря этому авторские изделия приобрели жители Благовещенска, Приамурья, Сахалина, Москвы, Санкт-Петербурга.

Все работы продаются. Выставка будет действовать до 14 февраля. Библиотека искусств находится по адресу: улица Ленина, 72.

Больше фото и видео — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.