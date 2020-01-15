Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Мария Шукшина забрала Марка, рожденного уроженкой Барнаула Фреей Зильбер от ее сына Макара Касаткина. Артистка заявила, что это случилось после того, как истек срок контракта Фрейи с шоу Андрея Малахова.

О том, что у Марии Шукшиной есть внук, стало известно в 2018 году. В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» появилась девушка из Барнаула Фрейя Зильбер. Она рассказала, что родила от сына Марии Шукшиной Макара Касаткина сына и хочет подать в суд на алименты. Как рассказала Зильбер в программе, она пыталась подружиться с семьей возлюбленного, но ей все время отказывали в общении, сообщает «Дни.ру».

На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом ответить на звонки и сообщения, провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки.

В свою очередь, новоиспеченный отец согласился выплачивать алименты, и многие решили, что пришел конец разборкам. Но шоу не закончилось. В следующих выпусках «Прямого эфира» Зильбер жаловалась на то, что сумма алиментов слишком мала, а отец не хочет встречаться с сыном.

Осенью 2019 года в студии Андрея Малахова появилась дочь Марии Шукшиной Анна. Она сообщила, что ее брат Макар подал в суд на установление отцовства, и пожаловалась, что они не могут связаться с Фреей Зильбер для того, чтобы встретиться и все мирно обсудить. Анна призналась, что их семья хотела бы забрать мальчика насовсем.

Впрочем, тревога семейства Шукшиных оказалась напрасной – Фрейя появилась в студии телепередачи и сообщила, что якобы несколько месяцев провела в центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимостей. Вскоре она собирается вернуться в Барнаул к матери и заняться воспитанием подросшего сына. При этом она заявила, что Шукшиным ребенка не отдаст.

Однако спустя время Марии Шукшиной удалось забрать малыша. Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграме. Она рассказала, что вся эта история была постановкой шоу Андрея Малахова ради рейтингов. «Наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром наконец смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья!» – написала Мария под видео с Марком.

По словам актрисы, Фрейя не имела права без камер и редакторов программы прийти к ней домой. «За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает. И это надо понимать зрителям, которых одурачивают и которые принимают эти постановки за чистую монету и верят им!» – заявила артистка.

Мария Шукшина объяснила, что между ней и Фрейей никогда не было конфликта. По ее словам, скандал раздували телевизионщики во главе с Андреем Малаховым. Когда же наконец контракт с шоу истек, мать мальчика сама пришла к Шукшиной и передала ребенка.

«В начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились», – поделилась радостью актриса.