В АмГУ отпразднуют наступление Нового года по китайскому календарю

В Амурском государственном университете готовятся отпраздновать Новый год по лунному календарю. В Китае он называется Праздник весны. Концертная программа «Китайский Новый год» пройдет в вузе в понедельник, 20 января.

Мероприятие начнется в 10 часов в актовом зале АмГУ. Вход на праздник свободный для всех. Для зрителей выступят российские и китайские артисты. Также гости увидят показательные выступления ушуистов и танец льва от Союза боевых искусств Хэйхэ, пекинскую оперу, хэбэйскую музыкальную драму, другие танцевальные и вокальные номера. Частью программы станет дефиле в национальных китайских костюмах, игра на лютне и китайском двухструнном инструменте – эрху.

Организуют мероприятие Амурский государственный университет и Российско-китайский центр делового сотрудничества «Интерплюс».