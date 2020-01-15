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15января
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сегодня, 15:58 0

В АмГУ отпразднуют наступление Нового года по китайскому календарю

В АмГУ отпразднуют наступление Нового года по китайскому календарю
Фото: pixabay.com

В Амурском государственном университете готовятся отпраздновать Новый год по лунному календарю. В Китае он называется Праздник весны. Концертная программа «Китайский Новый год» пройдет в вузе в понедельник, 20 января.

Мероприятие начнется в 10 часов в актовом зале АмГУ. Вход на праздник свободный для всех. Для зрителей выступят российские и китайские артисты. Также гости увидят показательные выступления ушуистов и танец льва от Союза боевых искусств Хэйхэ, пекинскую оперу, хэбэйскую музыкальную драму, другие танцевальные и вокальные номера. Частью программы станет дефиле в национальных китайских костюмах, игра на лютне и китайском двухструнном инструменте – эрху.

Организуют мероприятие Амурский государственный университет и Российско-китайский центр делового сотрудничества «Интерплюс».

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#вузы #Китай #концерты #Новый год

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