Глава амурского управления МЧС Матвей Гибадулин станет врио начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин станет временно исполняющим обязанности начальника главного управления по Хабаровскому краю. Решение об этом принял глава МЧС России Евгений Зиничев.

Назначение произойдет с 20 января. Документ об этом уже подписан, сообщили Амур.инфо в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

«Матвей Галиевич при этом остается начальником ГУ МЧС России по Амурской области, то есть полномочия с него не снимаются. Пока Матвей Галиевич будет исполнять обязанности начальника здесь, в Хабаровском крае, временно исполнять его обязанности будет его заместитель из главного управления МЧС России по Амурской области», – пояснили Амур.инфо в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В пресс-службе амурского управления уточнили, что врио начальника ГУ МЧС России по Амурской области будет первый заместитель – Игорь Смирнов.

Матвей Гибадулин возглавил амурское управление МЧС в 2013 году. Он родился в 1964 году в Шимановском районе. Окончил ДВОКУ. На военной службе был до 2004 года, затем стал начальником управления по делам ГО и ЧС. С 2004 по 2010 год Матвей Галиевич был главой городского управления ведомства.

С декабря 2010 по ноябрь 2013 года был первым заместителем начальника амурского управления МЧС, а затем стал начальником. Имеет многочисленные награды. В их числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», медаль «За безупречную службу», медаль «За воинскую доблесть».

Матвей Гибадулин возглавлял масштабные спасательные операции в Амурской области. В 2007 году он руководил ликвидацией последствий ЧС после шквального урагана в Благовещенске. В 2013, 2018 и 2019 годах руководил ликвидацией последствий паводков в регионе. В 2014, 2015 и в 2018 годах под его управлением ликвидировали ЧС, связанные с лесными пожарами.