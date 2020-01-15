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15января
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сегодня, 15:16 0

Мужчина выпил виагру для быков и попал на операционный стол

Мужчина выпил виагру для быков и попал на операционный стол
Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay

В Мексике мужчина принял виагру, которая предназначена для быков-осеменителей на фермах. После этого он попал в больницу с трёхдневной эрекцией.

Докторам пришлось оказать страдальцу экстренную медицинскую помощь. Детали операции не раскрываются, но обычно в подобных случаях половой орган прокалывают и откачивают некоторое количество крови, сообщает Life.

Сам пациент рассказал, что на отчаянный шаг решился ради молодой женщины. Чтобы не расстроить возлюбленную, мужчина отправился в соседний штат на бычью ферму.

В октябре 2018 года сообщалось о мужчине, который принял слишком большую дозу препарата для лечения эректильной дисфункции и заработал повреждение глаз. Он видел весь мир в красном цвете.

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#происшествия #юмор

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