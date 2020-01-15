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15января
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сегодня, 15:04 1

В Амурской областной больнице появился УЗИ-аппарат премиум-класса

В Амурской областной больнице появился УЗИ-аппарат премиум-класса
Фото: Правительство Амурской области

База оборудования Амурской областной клинической больницы пополнилась современным диагностическим оборудованием – ультразвуковой системой экспертного класса Philips EPIQ 5. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований премиум-класса с возможностью проведения ряда исследований работает в отделении УЗИ-диагностики АОКБ.

«Это система нового поколения, которая имеет множество преимуществ, в числе которых увеличенная глубина проникновения, значительно расширенные навигационные средства, что позволяет сократить время исследования. Сверхточное формирование луча и идеальная фокусировка в режиме реального времени обеспечивают высочайший уровень качества диагностики, а простота использования, эргономичность и маневренность дают более высокую производительность, что очень важно в решении даже самых сложных клинических задач. Без преувеличения можно сказать, что УЗИ-диагностика в нашей больнице выходит на новый, более совершенный уровень. Безусловно, это позитивно отразится и на качестве лечения наших пациентов», – отметила главврач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина.

Оборудование получено в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта. Стоимость УЗИ-комплекса — 14,7 миллиона рублей, сообщает амурское правительство.

«Наши специалисты уже смогли оценить достоинства новой аппаратуры. Она позволяет благодаря качественной визуализации в 3D-формате получать достоверные и быстрые результаты, проводить абдоминальные исследования, исследования в акушерстве и гинекологии, исследования сосудов, малых и поверхностных органов, скелетно-мышечной системы, кардиологические исследования (взрослым, детям, исследования плода). Кроме того, с помощью этого УЗИ-комплекса можно выполнить стресс-эхокардиографию, транспищеводную эхокардиографию, визуализацию кишечника, эластографию печени», – перечисляет заведующая отделением ультразвуковой диагностики АОКБ Оксана Бобылева.

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#медицина

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Комментарии
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  • Kniga

    Kniga
    1 час назад

    Почему повышенные технические характеристики оборудования называются премиум-класс? А эконом класс только через кожу сможет проникнуть?

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