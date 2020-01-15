Маленькому благовещенцу с черепно-мозговой травмой нужны деньги на реабилитацию

Родители благовещенца Амира Баркашева собирают деньги на его реабилитацию в Пекине. У малыша, которому 3 неполных года, тяжелое состояние после закрытой черепно-мозговой травмы, задержка психомоторного, речевого и психоречевого развития, эпилепсия. Проблемы со здоровьем у Амира начались после того, как он упал с дивана и ударился затылком.

Это случилось, когда мальчику было 8 месяцев. «Ребенок был здоровенький от рождения. Он ползал, начинал ходить. В возрасте 8 месяцев он упал с дивана у нас дома. Он упал на затылок и начал терять сознание прямо у меня на руках. Приехала реанимация, нас увезли в больницу. Было кровоизлияние в оболочку мозга, переломы свода черепа. Малыш был неоперабелен, и его ввели в искусственную кому на 10 дней. После того как его вывели из комы, он утратил все навыки, даже не брал соску в рот. Кормили его некоторое время с помощью шприца, головку не держал», – пояснила мама Амира Ксения.

Она рассказала, что из реанимации Амира перевели в отделение нейрохирургии, затем выписали из больницы. Находясь дома, ребенок наблюдался у невролога, проходил лечение. Через месяц малышу сделали контрольную томографию, и выяснилось, что в голове у ребенка образовалась гигрома – доброкачественная опухоль с гелеобразным содержимым. Семья отправилась на операцию в новосибирскую клинику.

«Вот мы сделали эту операцию, прилетели домой. Но ребенок по-прежнему не умел ни сидеть, ни ползать. Да, он держал головку, сосал соску, гулил, но был в ужасном тонусе. Через полтора месяца у него произошел первый приступ эпилепсии. А в тот момент нас уже оформляли на реабилитацию в детскую городскую больницу. И нам там отказали в реабилитации, так как детям с эпилепсией не положено», – констатировала Ксения.

Семья отправилась на обследование в Хабаровск, где ребенку поставили диагноз «эпилепсия» и назначили противоэпилептический препарат. Однако через некоторое время с помощью МРТ у Амира снова обнаружили гигрому.

«Только жидкости было еще больше. Почему-то в Новосибирске в повторной операции нам отказали, но приняли в клинике в Краснодаре. Обещали, что когда жидкость уберут, то эпилептические приступы пройдут. Но они не ушли. Мы полетели в Москву, прошли там в клинике видеомониторинг, и нам опять назначили препарат против эпилепсии, но уже другой. После этого летали в Москву на гормонотерапию, все за свой счет», – добавила благовещенка.

Из-за эпилепсии в российских больницах Амиру отказывают в реабилитации. Но малыша готовы принять в Китае – в пекинской государственной реабилитационной клинике «СиньХуа». Для этого семье необходимо собрать 63 160 юаней, это около 564 тысяч рублей. Для благовещенцев эта сумма неподъемна: Ксении пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за ребенком, отец Амира учится на четвертом курсе в ДВОКУ.

Перевести деньги на лечение малыша можно на карту Сбербанка: 4276 0300 1966 7779 (Ксения Евгеньевна Б.) или через мобильный банк: 8 914-554-87-91.