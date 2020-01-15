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15января
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сегодня, 13:56 1

Осужденный за покушение на убийство амурчанин не согласился с решением присяжных

Осужденный за покушение на убийство амурчанин не согласился с решением присяжных
Фото: amur.info

В Благовещенске вступил в законную силу приговор суда, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей. Мужчина, едва не зарезавший человека в Сергеевке, получил восемь лет лишения свободы. Осужденный не согласился с таким решением и обжаловал приговор.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», преступление произошло в феврале 2019 года в селе Сергеевка Благовещенского района. Пьяный мужчина пришел в дом, назвался чужим именем и попросил хозяина помочь – якобы у него сломалась машина. Хозяин не остался равнодушным к просьбе незнакомца и пошел с ним. Пока шли, злоумышленник сказал, что оставил машину в другом месте, уводя жертву в пустынную местность.

Затем неизвестный напал на мужчину. Он ударил его ножом в спину, хотел пырнуть в грудь, но тот схватился за нож рукой, а другой рукой, держа фонарь, ударил нападавшего, после чего поднялся на ноги и побежал. Злодей тоже поднялся и бросился в погоню. Оба пробежали около 250 метров. Потерпевшему удалось убежать. Он обратился за медицинской помощью и в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Заседание суда состоялось 18 ноября 2019 года. Присяжные заседатели признали версию подсудимого о непричастности к совершению преступления несостоятельной. Суд вынес вердикт – виновен. Осужденному назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима. После освобождения в течение года будет действовать ограничение свободы.

Как сообщает прокуратура Амурской области, не согласившись с приговором, осужденный и его защитник обжаловали его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда с учетом позиции работника прокуратуры области оставила приговор Благовещенского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Нужно было ещё пару лет добавить, для полного удовлетворения.

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