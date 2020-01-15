Потенциально опасные овощи попытались ввезти в Приамурье граждане Китая

В международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у троих граждан КНР, въезжающих в Россию, при досмотре ручной клади были обнаружены свежие овощи, не имеющие фитосанитарного сертификата. Они могут послужить причиной заноса и распространения вредных карантинных семян и организмов, а также возбудителей заболеваний.

Свежие огурцы, батат, перец, фасоль, зеленый лук, сельдерей, пекинская капуста, общим весом 48 килограммов, были упакованы в полиэтиленовые пакеты. Груз задержан – обнаруженная подконтрольная продукция признана опасной, в настоящее время она изъята и будет уничтожена.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ – нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области, в 2019 году инспекторами ведомства было выявлено 106 попыток провоза гражданами КНР подкарантинной продукции – семян, овощей, фруктов и зеленых культур.

Амурчанам напоминают о необходимости соблюдать фитосанитарные правила провоза подкарантинной продукции через госграницу РФ. В ручной клади, без сопровождения фитосанитарного сертификата, разрешено провозить 5 килограммов фруктов, овощей, зеленых культур, а также не более 3 букетов объемом не более 15 цветов в каждом.

Семена и посадочный материал, относящиеся к продукции высокого фитосанитарного риска, можно ввозить в Россию только при наличии сертификата, удостоверяющего состояние данной подкарантинной продукции.