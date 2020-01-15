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15января
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сегодня, 13:10 2

Амурчанина оштрафовали за травлю по Whatsapp

Амурчанина оштрафовали за травлю по Whatsapp
Фото: pixabay.com

Жительница Белогорска целый месяц терпела оскорбления, которые по Whatsapp присылал ей знакомый. В конце концов женщина обратилась в прокуратуру. Обидчика наказали штрафом.

В своем заявлении женщина указала, что ее оскорбил знакомый, который направлял ей на мобильный телефон сообщения в неприличной форме через приложение WhatsApp. «Установлено, что мужчина в течение месяца присылал на мобильный телефон потерпевшей сообщения со словами оскорблений, унижающими ее честь и достоинство и имеющими неприличную форму», – сообщает прокуратура Амурской области.

По результатам проверки прокурор Белогорска возбудил дело об административном правонарушении по факту оскорбления, то есть унижения чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Мировой судья, рассмотрев административный материал, привлек мужчину к ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа – 1 000 рублей.

Почему женщина не прекратила общение с обидчиком и не заблокировала его, ведомство не сообщает.

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#Белогорск #происшествия #связь

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    18 минут назад

    33 рубля 33 копейки в день. Как то не дорого совсем оскорбления обошлись. Что помешало заблокировать и не читать оскорбления? Подсознательное желание оскорблений, не иначе.

  • Аликанте

    Аликанте
    13 минут назад

    Олдлорду дайте прочитать новость-и ему подобным

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