День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 16 января

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16 января в Амурской области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Слабый ветер подует с северо-запада.

Температура воздуха ночью составит 25...30, в отдельных районах – 33...38 градусов мороза. Днем будет 13...18, местами по северу – 21...26 градусов со знаком минус.

В Благовещенске день будет малооблачным, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью опустится до 26...28, днем поднимется до 12...14 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.