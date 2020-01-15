Двое амурчан устроили охоту в Муравьевском заказнике

В Тамбовском районе суд вынес приговор двум жителям Благовещенска. Их признали виновными в незаконной охоте в Муравьевском заказнике.

Преступление было совершено в декабре 2018 года. Мужчины, не имея соответствующих разрешений, произвели отстрел 8 особей сибирской косули. Причиненный ущерб превысил 1,8 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил каждому по 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С них также взыскали причиненный ущерб в солидарном порядке. Приговор в законную силу пока не вступил.