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15января
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сегодня, 13:05 0

Двое амурчан устроили охоту в Муравьевском заказнике

Двое амурчан устроили охоту в Муравьевском заказнике
Фото: pixabay.com

В Тамбовском районе суд вынес приговор двум жителям Благовещенска. Их признали виновными в незаконной охоте в Муравьевском заказнике.

Преступление было совершено в декабре 2018 года. Мужчины, не имея соответствующих разрешений, произвели отстрел 8 особей сибирской косули. Причиненный ущерб превысил 1,8 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил каждому по 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С них также взыскали причиненный ущерб в солидарном порядке. Приговор в законную силу пока не вступил.

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#животные #природа #происшествия #суды

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