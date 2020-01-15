Более 60 % желающих взять кредит россиян получили отказ от банков

Банки в России стали чаще отказывать заемщикам в новых кредитах. По данным Национального бюро кредитных историй, доля одобренных заявок упала до минимума за два года. Причинами такого положения дел стали меры Центробанка против роста закредитованности населения и стагнация доходов заемщиков.

В 2019 году российские банки одобрили 36,9 % от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Наиболее заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, хотя традиционно в этот период растет количество выданных займов. К примеру, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2 %, минимального значения с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41 %.

По словам экспертов бюро кредитных историй, банки стали осторожнее из-за действий Центробанка и скромной динамики доходов населения. С 1 октября регулятор требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тысяч рублей. Чем выше показатель, тем больше капитала на выдачу такого кредита требуется.

«Предупреждения регулятора о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли не только ушей, но и сознания банкиров», – сообщила старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова.

По словам специалиста, участники рынка действительно ужесточили требования к заемщикам, как из-за новшеств Банка России, так и из-за собственных опасений. По прогнозам, банки продолжат ужесточать условия отбора заемщиков на фоне снижения кредитных ставок в течение всего 2020 года.

«В конечном итоге года через два, полагаем, осознание насыщения рынка потребительским кредитом придет ко всем игрокам и темпы роста этого сегмента будут более или менее сопоставимы с темпами роста номинальных доходов домохозяйств», – считает Ольга Ульянова.

Согласно прогнозу Банка России, в 2020 году рост потребкредитования замедлится до 10 % в годовом выражении, а ипотечное кредитование будет расти на 20 %. По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала выросли на 0,8 %.