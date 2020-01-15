В Амурском театре драмы новый спектакль ставит иркутский режиссер

Одну из лучших комедий мировой классики – пьесу Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» – ставят в Амурском областном театре драмы. В репертуар он войдет под названием «За чем пойдешь, то и найдешь». Это комедия в двух действиях с возрастным ограничением «16+».

Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших отечественных комедий.

«В оригинале это – трилогия, мы ставим две пьесы – сама история, и сон, то есть, как Бальзаминов представляет себя в будущем своем счастье. Это стационарный спектакль, декорации будут строиться на поворотном круге. Режиссер уже приехал и работает в Благовещенске. Будут новые костюмы, работа идет полным ходом», – рассказала директор театра Татьяна Бедина.

Ставит спектакль приглашенный режиссер Андрей Иванович Штейнер из Иркутска. В Амурском областном театре драмы в 2008 году он поставил комедию «Делец» по пьесе Алексея Толстого, которая была тепло принята публикой.

Вместе с Андреем Штейнером будет работать приглашенный художник Владимир Авдеев. Он также известен в мире театра и кино. С 1979 года участвовал в осуществлении более 130 театральных постановок, из них в 84-х был художником по костюмам, также работал художником в трех фильмах: «Группа риска», «Загадки звездного неба», «Тайга».

В новом спектакле заняты: заслуженный артист РФ Юрий Роголев, заслуженный артист Амурской области Олег Бойко, заслуженные артистки Амурской области Наталья Петрова и Елена Грачева, артисты Юрий Егоров, Сергей Рюмин, Ольга Зорина, Екатерина Гордейчик, Екатерина Мартынова, Юлия Стафиевская, Александра Аверьянова, Мария Журавкова, Анастасия Карпова, Александра Дымшакова.

Премьерные показы новой комедии назначены на 21, 22 и 23 февраля. Билеты можно приобрести в кассе театра, а также на официальном сайте.

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