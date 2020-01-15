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15января
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Иностранца, пытавшегося подкупить судебного пристава в Приамурье, заключили под стражу (видео)

Иностранца, пытавшегося подкупить судебного пристава в Приамурье, заключили под стражу (видео)
Фото: СУ СКР по Амурской области

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения иностранному гражданину, пытавшемуся дать взятку судебному приставу. 44-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству старшего следователя следственного отдела Благовещенска. В заключении злоумышленник пробудет до 13 марта.

Как сообщает горсуд, следователь с согласия руководителя следственного органа обратился с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании следователь и помощник прокурора Благовещенска поддержали ходатайство. Обвиняемый и его адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, обвиняемый дал взятку в размере 45 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю УФССП России по Амурской области за отмену исполнительного сбора по исполнительному производству. По данным следствия, деньги являлась лишь частью предполагаемой взятки в 600 тысяч рублей. Мужчина задолжал 7 миллионов 761 тысячу рублей и не хотел, чтобы арестованное имущество было продано, поэтому просил за вознаграждение вынести постановление о снятии запрета на регистрационные действия в отношении его собственности.

Но судебный пристав-исполнитель заранее сообщил руководителю о склонении к совершению преступления. Мужчина был задержан при передаче денег сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

«Мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против государственной власти, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, является гражданином иностранного государства, на территории РФ постоянного места жительства и регистрации не имеет, срок его пребывания в РФ установлен до 15 февраля 2020 года, семья обвиняемого проживает за пределами РФ.

При таких данных, учитывая тяжесть предъявленного обвинения и его фактические обстоятельства, данные о личности обвиняемого, возможность назначения наказания в виде лишения свободы в случае осуждения, у суда имеются достаточные основания полагать, что оставаясь на свободе, при избрании более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, он может скрыться от органов предварительного следствия», – сообщили в горсуде.

В итоге в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2020 года.

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