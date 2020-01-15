Вынесен приговор мужчине, из-за которого в Приамурье сошли с рельсов 23 вагона

В Амурской области Белогорский городской суд вынес приговор водителю легкового автомобиля. Мужчина совершил ДТП на железнодорожном переезде, повлекшее серьезные последствия.

Авария случилась 29 декабря 2018 года в селе Возжаевка Белогорского района. Тогда в результате столкновения легковушки и грузового поезда сошли с рельсов 23 вагона. Произошло разрушение и повреждение вагонов, а также верхнего строения пути, средств сигнализации и связи, контактной сети. Пострадали два человека.

Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, общий ущерб, причиненный водителем легковушки, превысил 4 миллиона рублей.

К происшествию привело нарушение водителем ПДД. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также были удовлетворены исковые требования о взыскании нанесенного ущерба: в пользу АО «Федеральная грузовая компания» – 2,6 миллиона рублей, ОАО «РЖД» – 1,4 миллиона рублей.