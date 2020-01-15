В Благовещенске из-за «минирования» эвакуировали больше 2 тысяч человек

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 14 января в правоохранительные органы поступила информация о минировании 4 объектов образования. В целом было эвакуировано 2 198 человек.

Сообщения об угрозе взрыва касались 4 корпусов и 2 общежитий Благовещенского политехнического колледжа, средней школы № 2, детского сада № 32, а также Амурского филиала МГУ имени Невельского. По информации правительства Амурской области, к 17:00 все объекты были обследованы. Информация о минировании не подтвердилась, взрывных устройств обнаружено не было.

До этого массовая эвакуация в школах, колледжах и вузах Благовещенска и других городов Дальнего Востока проходила в понедельник, 13 января.

Тем временем на Амур.инфо стартовало голосование, посвященное волне «минирований» в Амурской области и в целом в России.