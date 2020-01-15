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сегодня, 11:36 0

В Благовещенске на должность начальника спортуправления назначен Игорь Соловьев

В Благовещенске на должность начальника спортуправления назначен Игорь Соловьев

В администрации Благовещенска произошли кадровые изменения. На должность начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи города назначен Игорь Соловьев. Ранее эту должность занимал Дмитрий Кутека, который в октябре 2019 года возглавил региональное минспорта.

Игорь Соловьев родился 25 января 1971 года в поселке Батагай Верхоянского района Якутской АССР. В 1999 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «учитель физической культуры». В 2008 году Игорь Геннадьевич защитил кандидатскую диссертацию в Дальневосточной государственной академии физической культуры.

С декабря 1992 года по январь 2004 работал учителем физической культуры в школах № 4 и № 21. С января 2004 года возглавил ФВС в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

К своим обязанностям в администрации Благовещенска Игорь Соловьев приступил сегодня, 15 января.

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#мэрия #спорт

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