В Благовещенске на должность начальника спортуправления назначен Игорь Соловьев

Игорь Соловьев родился 25 января 1971 года в поселке Батагай Верхоянского района Якутской АССР. В 1999 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «учитель физической культуры». В 2008 году Игорь Геннадьевич защитил кандидатскую диссертацию в Дальневосточной государственной академии физической культуры.

С декабря 1992 года по январь 2004 работал учителем физической культуры в школах № 4 и № 21. С января 2004 года возглавил ФВС в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

К своим обязанностям в администрации Благовещенска Игорь Соловьев приступил сегодня, 15 января.