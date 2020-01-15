~~Послание Путина россияне увидят в космосе, на зданиях Телеграфа и гостиницы «Космос»

Фото: официальный сайт президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, впервые будут транслировать на крупнейших медиафасадах Москвы. Это гостиница «Космос», Центральный телеграф, «Дом книги», кинотеатр «Октябрь», дом № 28 на Новом Арбате, ТЦ «Ереван-Плаза». Президент выступит 15 января в 12:00 мск.

При этом в рекламной компании, владеющей конструкциями, не уточнили, как именно покажут послание – в прямом эфире или в записи.

Организатор кампании по использованию новых форматов продвижения послания президента – Общероссийский народный фронт. Замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева пояснила РБК, что идея устроить просмотр послания возникла после того, как в декабре общественники организовали просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках страны. Идея, по словам Плещевой, «пользовалась успехом».

Народный фронт ни за что не платит, сказала Плещева. В Москве размещение было организовано по квоте социальной рекламы.

Как сообщил ОНФ, обращение главы государства при технической поддержке госкорпорации «Роскосмос» увидят также на борту Международной космической станции. В Адыгее его увидят в поликлиниках и МФЦ. В Архангельске – в такси. Жители Москвы посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе. Прямой трансляции послания в столичном метрополитене не будет, один из телеканалов соберет ключевые цитаты из послания и покажет их пассажирам в рамках отдельной программы.

Одной из тем сегодняшнего послания президента станет вопрос повышения уровня доходов граждан. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», – говорил глава государства в начале января.