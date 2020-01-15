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15января
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Послание Путина россияне увидят в космосе, на зданиях Телеграфа и гостиницы «Космос»

Послание Путина россияне увидят в космосе, на зданиях Телеграфа и гостиницы «Космос»
Фото: официальный сайт президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, впервые будут транслировать на крупнейших медиафасадах Москвы. Это гостиница «Космос», Центральный телеграф, «Дом книги», кинотеатр «Октябрь», дом № 28 на Новом Арбате, ТЦ «Ереван-Плаза». Президент выступит 15 января в 12:00 мск.

При этом в рекламной компании, владеющей конструкциями, не уточнили, как именно покажут послание – в прямом эфире или в записи.

Организатор кампании по использованию новых форматов продвижения послания президента – Общероссийский народный фронт. Замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева пояснила РБК, что идея устроить просмотр послания возникла после того, как в декабре общественники организовали просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках страны. Идея, по словам Плещевой, «пользовалась успехом».

Народный фронт ни за что не платит, сказала Плещева. В Москве размещение было организовано по квоте социальной рекламы.

Как сообщил ОНФ, обращение главы государства при технической поддержке госкорпорации «Роскосмос» увидят также на борту Международной космической станции. В Адыгее его увидят в поликлиниках и МФЦ. В Архангельске – в такси. Жители Москвы посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе. Прямой трансляции послания в столичном метрополитене не будет, один из телеканалов соберет ключевые цитаты из послания и покажет их пассажирам в рамках отдельной программы.

Одной из тем сегодняшнего послания президента станет вопрос повышения уровня доходов граждан. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», – говорил глава государства в начале января.

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#российская власть

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15 января Путин представит 26-е послание Федеральному собранию

Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», – говорил глава государства в начале января



    Конечно беспокоит, людям уже платить нечем существующие поборы, а еще столько идей в запасе...

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    «Рухнама» в туркменской и международной культуре

    Автор задумывал «Рухнаму» как «нравственную конституцию туркменов», поэтому каждый житель страны должен был изучать её в школе, читать на работе и дома, а заключённые перед освобождением из тюрьмы должны давать на ней клятву[3]. Во всех общеобразовательных школах и вузах Туркмении «Рухнама» изучалась как отдельный предмет. Знание книги было необходимо для профессиональной аттестации во всех организациях и учреждениях страны. Например, министр связи Туркменистана Акмурадов требовал от руководителей подразделений на местах каждую декаду месяца проводить экзамены на знание «Рухнамы» для всех без исключения работников отрасли, а весь процесс сдачи экзаменов должен был быть заснят на видеокамеру[4]. В каждой организации должна была быть комната или уголок «Рухнамы»[5].

    Ежегодно 12 сентября, в день первого издания книги «Рухнама», Туркменистан празднует «День Рухнама», который вошёл в перечень государственных праздников страны[6].

    В честь книги месяц сентябрь был переименован Ниязовым в «Рухнаму», а суббота — в «рухгюн» («духовный день»), в который все обязаны изучать его творение.

    В 2005 году стартовавшая с космодрома «Байконур» конверсионная ракета-носитель РС-20 «Днепр» вывела на орбиту флаг Туркмении и литературный труд президента Сапармурада Ниязова «Рухнама»[7].

    В начале 2006 года Ниязов распорядился построить в стране новый университет имени «Рухнамы». По замыслу президента, он должен был оказать благотворное влияние на развитие туркменского государства; в университете студенты будут изучать гуманитарные и естественные науки, уделяя особое внимание литературе[3].

    Иностранным фирмам, работающим в Туркменистане, по утверждению журналистов немецкого журнала «Шпигель», было предъявлено требование перевести «Рухнаму» на свой язык — так, Эрих Йоншер, глава «DaimlerChrysler», за семилетний контракт на поставку своих грузовых автомобилей в Туркменистан отблагодарил его руководство торжественным вручением немецкого издания книги, переведённой и изданной за счёт компании[8]. Подобным образом поступил и руководитель российской компании «КамАЗ» Сергей Когогин, который профинансировал перевод «Рухнамы» на татарский язык, а также её печатное издание.

    После смерти Ниязова книга начала терять свою популярность, а весной 2009 года властями Туркмении была инициирована акция по изъятию экземпляров этой книги во всех учреждениях и предприятиях страны. Вместо неё туда завозят книги Гурбангулы Бердымухамедова, следующего за Ниязовым президента Туркмении[9][10].

    Средняя школа Рухнама в Ашхабаде

    В 2011 году в общеобразовательных школах Туркменистана «Рухнаму» оставили в списке изучаемых предметов, но сократили её преподавание до одного часа в неделю. Также был отменён выпускной экзамен по «Рухнаме»[11].

    C 1 сентября 2013 года в средних школах отменили изучение «Рухнамы», однако предмет оставался обязательным на вступительных экзаменах в вузы Туркмении до 2013 года включительно[12] и был отменён в этом качестве с 2014 года[13].

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "На заборе увидят россеяне очередной прорыв"

  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    Маразм в путинской рашке крепчает не по дням, а по часам

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Нигде не скрыться

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Складывается такое впечатление, что царь занимается самобичеванием. Интересно, он сам то верит в свою ахинею?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Kadet_84

    Складывается такое впечатление, что царь занимается самобичеванием. Интересно, он сам то верит в свою ахинею?



    "Это самовнушение, либо какое - то расстройство"

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад



    Послание россияне увидят в космосе



    Надеюсь, следующее послание, россияне увидят из космоса.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Kadet_84

    Складывается такое впечатление, что царь занимается самобичеванием. Интересно, он сам то верит в свою ахинею?



    Это называется политический стриптиз! )





    ~~Послание Путина россияне увидят в космосе, на зданиях Телеграфа и гостиницы «Космос»



    Вот уж послал, так послал...



  • geka22

    geka22
    59 минут назад

    Еще нужно по громкоговорителям пустить. Чтоб наверняка.

  • троль здесь

    троль здесь
    56 минут назад

    ну хоть ещё из каждого телефона вовка посылать нас не будет

  • Барабака

    Барабака
    49 минут назад

    Как в Голодных играх

    Только после обращения не набирают людей из дистриктов, а принимают законы различные.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    43 минуты назад

    троль здесь

    ну хоть ещё из каждого телефона вовка посылать нас не будет



    Сплюньте и не подкидывайте идею



  • ЛайКа

    ЛайКа
    39 минут назад



    В Адыгее его увидят в поликлиниках и МФЦ. В Архангельске – в такси. Жители Москвы посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе. Прямой трансляции послания в столичном метрополитене не будет, один из телеканалов соберет ключевые цитаты из послания и покажет их пассажирам в рамках отдельной программы.



    Я одна выдохнула, что живу в Благе, а не в Москоусити?

  • икс7

    икс7
    26 минут назад

    Как этот зажравшийся ставленник госдеповский после поднятия пенсионного возраста живёт? Продолжает жировать и рассказывает свои сказки? Наверное награду за хорошую работу от госдепа получил..

  • Scoville

    Scoville
    15 минут назад

    Для Марсиан будет послание?

  • хаййп

    хаййп
    3 минуты назад

    Остались ещё те кто верит путинским словам?

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