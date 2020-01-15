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15января
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сегодня, 11:29 0

На Урале женщина не успевала убирать, и из ее квартиры вывезли 4 тонны мусора

На Урале женщина не успевала убирать, и из ее квартиры вывезли 4 тонны мусора
Фото: "Типичный Челябинск"

В Челябинске управляющая компания обнаружила в квартире одного из многоэтажных домов огромное количество мусора, копившегося в течение нескольких лет. Чтобы очистить помещение, машину для вывоза мусора пришлось вызывать 4 раза.

Как сообщает Life, соседи постоянно страдали от неприятного запаха во всем доме и решили обратиться в суд. Судья постановил то, что управляющая компания должна в течение 4 дней вывезти весь мусор из квартиры. При этом хозяйка квартиры заявила, что сильно устаёт после рабочего дня и просто не успевает прибрать.

«Люди работали в противогазах – настолько чудовищен и невыносим был воздух в квартире. На кухне стояли три холодильника, заполненные сгнившими продуктами», – рассказали в управлении ФССП РФ по Челябинской области.

Помимо того, что в квартире была настоящая свалка, в ней помимо хозяйки также жило огромное количество насекомых, а среди мусора были найдены останки кошек, которые жили вместе с хозяйкой. В мусоре сотрудниками управляющей компании были найдены также живые животные: четыре кошки. По информации рабочих, двум кошкам потребовалась ветеринарная помощь, а две другие были в хорошем состоянии.

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#жизнь #происшествия

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