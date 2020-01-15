СМИ назвали нового куратора строительства космодрома Восточный
Курировать вопросы строительства космодрома Восточный и других стратегических объектов будет Ринат Абдуллин, назначенный заместителем главы Минстроя Татарстана. Ранее Абдуллин занимал должность руководителя исполкома города Набережные Челны.
О новых обязанностях Рината Абдуллина пишет KazanFirst. Отмечается, что амурский космодром особенно важен для Татарстана: подрядчиком строительства Восточного выступает ПСО «Казань».
Абдуллин уже приступил к работе в Минстрое. Приказ о его назначении подписан премьер-министром Алексеем Песошиным от 10 января.
Ринат Абдуллин проработал в команде мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева почти пять лет. Абдуллин отмечал, что за время работы удалось решить многие проблемы городского хозяйства.
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