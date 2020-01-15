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15января
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сегодня, 11:04 4

В Приамурье будут повторно замерять нормативы образования ТКО для юрлиц

В Приамурье будут повторно замерять нормативы образования ТКО для юрлиц
Фото: Амур.инфо

В Амурской области проведут повторные замеры нормативов образования ТКО для юридических лиц. Методику разработала академия коммунального хозяйства имени Памфилова (Москва). Об этом было заявлено на заседании регионального правительства.

Там обсудили итоги работы новой системы обращения с отходами в Приамурье в 2019 году и задачи на 2020 год.

Как доложил руководитель ГБУ «Экология» Василий Офицеров, на сегодняшний день полностью завершена работа по обустройству более 3,4 тысячи контейнерных площадок и установке более 7 тысяч контейнеров для сбора ТКО в муниципалитетах. На эти цели из бюджета области в 2019 году было выделено около 139 миллионов рублей. Еще более 93 миллионов рублей запланировано направить в 2020 году.

В нынешнем году, как и в прошлом, планируется провести повторные замеры нормативов образования ТКО. С просьбой пересмотреть нормы выступили предприниматели региона. Анализ будет проводиться среди юридических лиц (магазины, административные здания, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты) по методике, разработанной академией коммунального хозяйства имени Памфилова.

«Замеры нормативов проведут в городах Благовещенск, Райчихинск, Сковородино и в Ивановском районе в течение 4 сезонов. Зимние замеры начнутся с 10 февраля и пройдут в течение 7 дней. Анализ и расчёт нормативов образования ТКО будет выполнен специалистами академии коммунального хозяйства имени Памфилова. Методическую помощь в сборе и обработке данных окажет ГБУ "Экология"», – пояснил Василий Офицеров.

Тарифы для населения не изменятся, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Как писало Амур.инфо, ранее амурские предприниматели писали резолюцию против мусорной реформы. Бизнесмены посчитали, что нормативы накопления бытовых отходов завышены.

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#бизнес #мусор #областная власть

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Комментарии
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  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    В эти 7 дней никто не будет выкидывать мусор, чтобы норматив был минимальный))))))

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 час назад

    На все поставленные вопросы должны быть четкие ответы.Почему нет обоснованных нормативов а заставляют их оплачивать.Почему я не могу здавать мусор по факту.Может сегодня 100 кг. а завтра 5кг

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Нормативы - от лукавого, надо считать по факту

  • Kadet_84

    Kadet_84
    58 минут назад

    Ох, и дурят "нашего брата" с этими посезонными замерами, и с кв. метрами...

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