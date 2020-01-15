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15января
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сегодня, 10:58 3

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
Фото: pixabay.com

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы. Пока он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, еще весной 2019 года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в Нигерии и ЮАР продолжали регистрировать заболевания животных.

Климатические аномалии могли привести к ранней миграции птиц. Поэтому существует вероятность, что вирус распространился именно из Африки по африканско-черноморскому пролетному пути. В этой связи, считают в Роспотребнадзоре, может произойти заражение птиц в юго-западных регионах РФ. Также возможно инфицирование свиней.

При этом в ведомстве отметили, что в 2019 году штаммы вируса гриппа A (H5N8) не демонстрировали эволюционного развития в сторону увеличения риска заражения человека.

Тем не менее ученые предупреждают, что патоген мутирует стремительно и всё-таки может привести к заражению людей. Остановить распространение инфекции эксперты предлагают с помощью ограничения ввоза мяса и яиц из соседних стран, сообщают «Известия».

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#животные

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    ну теперь и мяса птицы не будет-продовольственная безопасность в действии

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    "ножки-Буша" нас спасут)))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Аликанте

    ну теперь и мяса птицы не будет-продовольственная безопасность в действии



    Паникёр!



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