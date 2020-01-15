Семья из Свободненского района лишилась дома

Семья из села Гащенка Свободненского района столкнулась с бедой – их дом полностью сгорел. Амурчанам требуется помощь неравнодушных людей.

Сгоревший дом находился на улице Береговой, в нем проживали несколько человек разного возраста, имелось небольшое хозяйство. Пожар произошел вечером 2 декабря 2019 года. По словам сельчанки Нины Березиковой, она почувствовала запах дыма и пошла проверить сени.

«Когда открыла дверь, пламя полыхнуло в лицо. Я быстро закрыла дверь, но от шока не могла понять, где я нахожусь. В голове была только одна мысль: спасать деда и сына. Схватив на ходу сумку с документами, закричала сыну, чтобы помогал тащить дедушку. Он ведь у нас плохо ходит. Так и тащили его вдвоем через горящий коридор», – рассказала женщина журналистам Gzt-sv.ru.

На улице в начале декабря стояли крепкие морозы. В минус 30-35 градусов три человека оказались босиком и одетые по-домашнему во дворе. Нина Березикова стала кричать и звать на помощь соседей, те вызвали пожарных.

Пожар был потушен к ночи. «Огонь сожрал дом, новенькую зимнюю кухню, собаку Босса и двух кошек», – пишет портал о последствиях. Две коровы остались живы.

«Мы очень хотим построить новый дом, – сказала Нина Березикова. – У нас и огород хороший, и постройки есть, и коровы. Самим нам не осилить строительство. Специалисты районной администрации обещали нам выделить 20 тысяч рублей, но больше помочь нам нечем, ведь дом был собственностью, а это значит, что мы сами несем за него ответственность. Маневренного жилья в районе нет... Помочь обещали и специалисты управления соцзащиты, и сельсовет. Я прикинула, может, тысяч 50 соберем, но этого не хватит на возведение жилья. Может, найдутся добрые люди, которые помогут стройматериалами, деньгами, и я с родней смогу построить новый дом для моих детей».

У семьи не осталось ни мебели, ни бытовой техники – все сгорело.

Нина Березикова благодарит сельчан, которые оказали погорельцам посильную помощь. Их временно приютил житель села Гащенка Александр Кондратенко.

По всем вопросам помощи семье можно обращаться по телефону 8-914-613-28-47 (Нина Владимировна Березикова).

Фото: gzt-sv.ru