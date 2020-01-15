Треть россиян устала от новогодних каникул

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Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул. В 2020 году они длились с 1 по 8 января.

Правда, большинство респондентов – 51 процент – признали, что «хорошо отдохнули». Они считают, что такая продолжительность каникул – «удачное решение». Еще три процента согласились с большинством, но высказали мнение о том, что, «лучше бы они были не в январе, а на майские праздники». По мнению четырех процентов респондентов, количество выходных дней избыточно. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Доля тех, кто доволен каникулами и одобряет их продолжительность, выше среди людей 18-24 лет (75 процентов), 24-34 лет (66 процентов), а также представителей 35-44 летнего возраста (60 процентов). Против избыточной длительности выступили больше всего те, кому от 60 лет (47 процентов).

При этом чаще решение о восьми днях каникул называют удачным те, чье материальное положение хорошее (63 процента). Те, кто заявил о плохом материальном положении, считают наоборот (46 процентов).

Длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены в России 15 лет назад – в 2005 году. До этого праздничными днями были 1, 2 и 7 января, сообщает «Российская газета».