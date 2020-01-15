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15января
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Треть россиян устала от новогодних каникул

Треть россиян устала от новогодних каникул
Фото: pixabay.com

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул. В 2020 году они длились с 1 по 8 января.

Правда, большинство респондентов – 51 процент – признали, что «хорошо отдохнули». Они считают, что такая продолжительность каникул – «удачное решение». Еще три процента согласились с большинством, но высказали мнение о том, что, «лучше бы они были не в январе, а на майские праздники». По мнению четырех процентов респондентов, количество выходных дней избыточно. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Доля тех, кто доволен каникулами и одобряет их продолжительность, выше среди людей 18-24 лет (75 процентов), 24-34 лет (66 процентов), а также представителей 35-44 летнего возраста (60 процентов). Против избыточной длительности выступили больше всего те, кому от 60 лет (47 процентов).

При этом чаще решение о восьми днях каникул называют удачным те, чье материальное положение хорошее (63 процента). Те, кто заявил о плохом материальном положении, считают наоборот (46 процентов).

Длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены в России 15 лет назад – в 2005 году. До этого праздничными днями были 1, 2 и 7 января, сообщает «Российская газета».

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#Новый год #отдых

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    Отстаньте от новогодних каникул уже!! Оставьте нам хотя бы их! За такие "длинные" выходные народ отдыхает, набирается сил, высыпается, и что самое главное -снижается уровень напряженности! От этого всем только хорошо!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Эти дебилы не умеют отдыхать.

  • Sanches

    Sanches
    2 часа назад

    Я отношусь к тем несчастным 2/3, которые не устали от каникул. Нас готовят к ликвидации праздников, примерно то же самое, что больше половины россиян одобряют повышение пенсионного возраста.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Что серьезно? Устали отдыхать целую неделю? Больше похоже на рекламу перед повышением пенсионного возраста.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Sanches

    Я отношусь к тем несчастным 2/3, которые не устали от каникул. Нас готовят к ликвидации праздников, примерно то же самое, что больше половины россиян одобряют повышение пенсионного возраста.



    Нет сейчас принимается очередной закон ухудшающий жизнь граждан, а чтобы мы не заметили нам вешают новость о переводе стрелок, отмене праздников... и уже не видим, что творится под нашим носом( Они напёрсточники((



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Только в России можно устать отдыхать!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord

    Только в России можно устать отдыхать!



    Или сильно возжелать уходить на пенсию попозже



  • Кайф

    Кайф
    2 часа назад

    Да ладно? Как же эти несчастные в отпуск ходят, наверное совсем устают до смерти.

    Это кем надо быть, какой образ жизни надо вести, чтобы устать от выходных?

    Да, мы тоже устали, но в хорошем смысле, нам бы и ещё одна такая выходная неделя не помешала бы, мы б ещё много чего успели.

    Переносить на май плохая идея, там вечно погода всё испортит, а в январе каждый день хорош).

  • МояМишель

    МояМишель
    2 часа назад

    Против новогодних каникул выступили те, у кого они постоянные (люди старше 60 лет). Они же и на пенсии не хотят сидеть, готовы работать. Ну а мы, люди среднего возраста, не против отдохнуть, тем более не всем это удается.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Кого беспокоит в чём проблема? Заявление руководству на стол и пожалуйте в забой))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Скорее всего, каждый третий - это, кто реально работает, за копеешную зарплату и кому не охота сидеть без денег две недели, а работодатель на работу не вызовет, ему не выгодно в праздники оплачивать, когда и так рабы отработают в такие дни по полной, поэтому сейчас и ведут в верхах и сегодня будет вещать о повышении производительности труда, может и праздничные отменят и простые люди будут и дальше пахать за копейки без праздников, но на увеличении зарплаты у работяг это не отразится. Повышение налогов и всевозможных поборов, цен и тарифов сожрут и так небольшие зарплаты простых людей."

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Vertex, я же говорю всё решаемо, покрайней мере у нас на конторе, больше переживаем что бы не обидеть людей, а так пожалуйста и готовы платить только почему то всё по другому))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    КВЖД наса а не васа

    Vertex, я же говорю всё решаемо, покрайней мере у нас на конторе, больше переживаем что бы не обидеть людей, а так пожалуйста и готовы платить только почему то всё по другому))



    "Некачественный электорат)))?"

    "Или как Медведев сказал населению - идите в жо.. бизнес?)))"

    "Хорошая значит у Вас контора, раз так заботится о работягах, что они не желают в праздники работать)))"

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Раньше было, второго января уже на работу. И хорошо. И 31 декабря был рабочим днем.



    "...в первые дни нового года традиционно возрастает количество страховых случаев – примерно в 1,5 раза. Причем, как ни странно, чаще всего за медицинской помощью обращаются мужчины в возрасте 30-34 лет, реже всего – женщины 40-49 лет..."

    "...В праздники потребление алкоголя традиционно повышается. Самое тяжелое из последствий — рост числа убийств. Впервые это было доказано еще в 1970-е годы в США..."

    "...Российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела в Московском НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов провел такое исследование в России на основе данных за 18 лет и обнаружил резкое увеличение количества убийств в праздники — по сравнению с буднями.

    Исследователь рассчитал среднее количество убийств в будни (67), а затем — в праздники. Превышение среднего показателя начинается 29 декабря и продолжается шесть дней. Максимум убийств, как выяснил автор работы, приходится на 1 января — дополнительно к среднему количеству погибают 152 человека. Далее небольшие пики наблюдаются 7, 14 и 20 января, когда отличие от будней составляет около 20 убитых. Количество убийств увеличивается 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост в эти праздники уступает первому дню года..."

    "...По статистике в это время происходит всплеск преступности, и чтобы россияне знали, в каких сферах чаще всего орудуют нарушители, полицейские составили своеобразный рейтинг

    На первой строчке квартирные кражи. Поживиться чужим добром в новогодней суете проще простого, так как многие владельцы недвижимости спешат уехать за город или из страны.

    Традиционно растет число краж из банкоматов и терминалов оплаты. На улицы выходят разбойники, которые не гнушаются нападать на людей в подворотнях и подъездах.

    Особенно внимательными стоит быть тем, кто имеет отношение к деньгам: инкассаторам, сотрудникам почтовых отделений, работникам банков и ювелирных, ломбардов..."

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Уставшие отдыхать могут просто больше работать, какие проблемы? :)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    33% + Шнапс

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад



    Треть россиян устала от новогодних каникул



    Всем уставшим отдыхать, сократите пожалуйста официальный отпуск как минимум на треть.

    Может они тоже в отпуске страдают от отдыха, а пожаловаться некому.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    vertex

    КВЖД наса а не васа

    Vertex, я же говорю всё решаемо, покрайней мере у нас на конторе, больше переживаем что бы не обидеть людей, а так пожалуйста и готовы платить только почему то всё по другому))



    "Некачественный электорат)))?"

    "Или как Медведев сказал населению - идите в жо.. бизнес?)))"

    "Хорошая значит у Вас контора, раз так заботится о работягах, что они не желают в праздники работать)))"



    О сотрудниках, а не работягах - это имя нарицательное, если ты только порог переступил значит тысяча автоматом , а дельше поделомсвоим.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Депутатам ГД и Совету Федерации можно сократить каникулы и запретить выезд за границу им и членам их семей, запретить иметь счета в заграничных банках, двойное гражданство, разрешить отдыхать только на Белом Море или в санатории о.Огненный."

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    КВЖД наса а не васа

    vertex

    КВЖД наса а не васа

    Vertex, я же говорю всё решаемо, покрайней мере у нас на конторе, больше переживаем что бы не обидеть людей, а так пожалуйста и готовы платить только почему то всё по другому))



    "Некачественный электорат)))?"

    "Или как Медведев сказал населению - идите в жо.. бизнес?)))"

    "Хорошая значит у Вас контора, раз так заботится о работягах, что они не желают в праздники работать)))"



    О сотрудниках, а не работягах - это имя нарицательное, если ты только порог переступил значит тысяча автоматом , а дельше поделомсвоим.



    "Была одна в конторе на старой работе протеже замдиректора, якобы не успевала работать, приходила по субботам, воскресеньям, типа на работу. Переступала, часок отсидела и полетела по своим делам на ногти, рынок и домой, естественно восьмерочка, премии + ещё бонусы."

  • Вишня

    Вишня
    48 минут назад

    Каждый третий - это еще мало. Конечно, люди, которые сидят на "ЧЕРНОЙ" ЗАРПЛАТЕ, СДЕЛЬНОЙ, НА ТАРИФНОЙ СТАВКЕ... Они сильно теряют в доходах. Нам, окладникам, с официальной зп - так шик блеск такие каникулы. Жаль, конечно, что на Куршавель не хватает, но местные турбазы тоже нормас)))

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